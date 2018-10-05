Сенцов прекращает голодовку 6 октября

Олег Сенцов через адвоката Дмитрий Динзе передал письмо, в котором рассказал о причинах прекращения голодовки. Текст письма приводит «Настоящее время»:

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается — якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие.

Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!»