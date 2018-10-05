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#Тюрьма

Сенцов прекращает голодовку 6 октября

05.10.2018

«В самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается», — написал режиссер

Олег Сенцов через адвоката Дмитрий Динзе передал письмо, в котором рассказал о причинах прекращения голодовки. Текст письма приводит «Настоящее время»:

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается — якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие.

Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!»

Олег Сенцов
05.10.18 г.»

Ранее сегодня о прекращении Сенцовым голодовки сообщили во ФСИН. 
«Олег Сенцов официально письменно согласился принимать пищу <…> он молодой, может, еще станет режиссером каким известным. Пусть живет, что называется. И он это понял и голодовку прекратил. С лучшими диетологами Москвы разработана специальная диета для него, которую сейчас он принимает. Его поэтапно возвращаем к нормальному питанию», — рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Олега Сенцова в августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима, обвинив в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая он объявил голодовку, требуя отпустить из российских тюрем украинских политзаключенных. В конце мая он согласился на поддерживающую терапию, 19 июля — принимать по две ложки питательной смеси. 2 октября адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что у Сенцова зафиксирована врачами сердечная недостаточность, ревматизм нижней конечности, проблемы с печенью и почками. 4 октября ЕСПЧ коммуницировал жалобу режиссера.

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