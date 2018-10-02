Адвокат Сенцова рассказал о состоянии его здоровья

Адвокат Дмитрий Динзе рассказал о состоянии украинского режиссера Олега Сенцова, держащего голодовку в российской колонии.

«У него обострение, соответственно, проблема с сердцем — сердечная недостаточность. Ревматизм нижней конечности, плюс проблемы появились с печенью и почками», — рассказал Динзе в интервью изданию «Настоящее время».

Врачи назначили Сенцову определенные лекарства, глюкозу, питательные смеси, которые он принимает, отметил адвокат.Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии по обвинению в подготовке терактов, 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных.