Вручена Нобелевская премия мира

Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира хирургу Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад за усилия «по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».Денис Муквеге неоднократно осуждал безнаказанность за массовые изнасилования и критиковал власти Конго и других стран за недостаточные усилия для прекращения использование сексуального в качестве стратегии и орудия войны, сообщают в Нобелевском комитете. Он провел большую часть своей взрослой жизни, помогая жертвам сексуального насилия в Конго. Доктор Муквеге и его сотрудники лечили тысячи пациентов, ставших жертвами таких нападений.Надя Мурад из Ирака — езидка, была в сексуальном рабстве у террористов, после того как ей удалось освободиться, она рассказала свою историю и привлекла внимание к проблеме. В 2016, в возрасте 23 лет, она была названа послом доброй воли ООН.Ранее были присуждены Нобелевские премии по медицине, физике и химии. 8 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике.