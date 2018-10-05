ФСИН: Сенцов прекратил голодовку

О том, что Олег Сенцов прекратил голодовку сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.«Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко «Интерфаксу».
«Олег Сенцов официально письменно согласился принимать пищу <…> он молодой, может, еще станет режиссером каким известным. Пусть живет, что называется. И он это понял и голодовку прекратил. С лучшими диетологами Москвы разработана специальная диета для него, которую сейчас он принимает. Его поэтапно возвращаем к нормальному питанию», — рассказал Максименко в интервью «Дождю».
Сенцов находится в тюремной больнице ИК-8 на территории колонии.
Олега Сенцова в августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима, обвинив в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая он объявил голодовку, требуя отпустить из российских тюрем украинских политзаключенных. В конце мая он согласился на поддерживающую терапию, 19 июля — принимать по две ложки питательной смеси.
2 октября адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что у Сенцова зафиксирована врачами сердечная недостаточность, ревматизм нижней конечности, проблемы с печенью и почками. 4 октября ЕСПЧ коммуницировал жалобу режиссера.