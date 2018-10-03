Быть мягче

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ является обоснованным», — сказано в пояснительной записке к законопроекту .

Изменения вносятся «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Указанные в части первой статьи 282 деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены человеком после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Ч.1 ст. 282 говорит о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Сейчас осужденным по этой статье грозит наказание от штрафа до лишения свободы на 5 лет.