Завершено расследование дела против главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

В Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении историка Юрия Дмитриева. Его обвиняют в насилии над приемной дочерью.

«Интерфакс» сообщает, что дело направлено в суд. По версии следствия, с 2012 по 2016 годы глава карельского «Мемориала» совершал насильственные действия в отношении своей приемной дочери. Дело возбудили после бесед с девочкой. Адвокат историка Виктор Ануфриев говорил «Медиазоне», что, по его мнению, сотрудник СК «специально пытался получить от нее информацию, убийственную для Юрия Алексеевича».

До этого, по другому делу, историка обвиняли в изготовлении детской порнографии за то, что он фотографировал ребенка. Изображения нашли на компьютере историка в папках «здоровье» и «контроль», Дмитриев говорил на суде, что делал фотографии по рекомендации врачей, чтобы фиксировать состояние ребенка. Об этом же говорилось в выводах по итогам экспертизы.

В апреле городской суд Петрозаводска оправдал правозащитника, признав его виновным только в хранении частей огнестрельного оружия. Дмитриева приговорили к 2,5 годам лишения свободы. В июне Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело на пересмотр. 11 сентября Дмитриева лишили опеки над дочерью.