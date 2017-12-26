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Повторная экспертиза не нашла порнографии в фотографиях историка Юрия Дмитриева

26.12.2017

Петрозаводский историк Юрий Дмитриев фотографировал свою приемную дочь без одежды для контроля ее физического развития. Таковы выводы повторной экспертизы фотографий, пишет «Новая газета»

Первое исследование, проведенное год назад в Центре социокультурных экспертиз, сочло 9 фотографий из 140 порнографическими. Выводы нового исследования, проведенного в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы, огласили в судебном заседании.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал результаты повторной экспертизы «большой победой». Однако прокурор Елена Аскерова, которая ранее и ходатайствовала о проведении экспертизы в ФДНСЭ, теперь просит о проведении третьего исследования. Адвокат, в свою очередь, попросил освободить Дмитриева из-под стражи.

Известного краеведа, историка, председателя карельского регионального отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева задержали в середине декабря 2016 года. Его обвинили в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери. Защита Дмитриева считает, что снимки представляют собой дневник здоровья девочки, которая была очень худой.

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