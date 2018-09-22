Врио губернатора Хакасии Виктор Зимин, накануне написавший заявление о снятии своей кандидатуры на выборах главы региона, объяснил свое решение тем, что не хочет допустить раскола в республике.

«Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике. Я не держусь за власть, но прошу, не надо это принимать так, что я не дорожил этой должностью и нашей с вами Родиной <…> Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — заявил Зимин.

Виктор Зимин снял свою кандидатуру с голосования за главу региона, которое должно было состояться 23 сентября, в пятницу, 21 сентября. Во втором туре голосования, который теперь состоится 7 октября, примут участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и справоросс Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место.

По итогам голосования 9 сентября в Хакасии не удалось определить победителя. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За врио губернатора проголосовали 32,42% избирателей.



Ранее сообщалось, что в Кремле ждут отставки Зимина до второго тура выборов главы региона.