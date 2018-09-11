Кремль хочет отставки главы Хакасии

Губернатор Хакасии Виктор Зимин должен уйти в отставку до второго тура выборов главы региона, считают в Кремле. В первом туре Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову.

Как говорит источник «Ведомостей» в администрации президента, в Хакасии сложилась «неуправляемая ситуация»: «Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он».

Как писал для NT политолог Михаил Виноградов, в Хакасии ранее «сделали все, чтобы ослабить действующего губернатора Виктора Зимина. Даже арестовывали его ближайших соратников. Но забыли самое главное — Зимина уволить». Возможно, за него заступился министр обороны Сергей Шойгу.

«В итоге Зимина оставили, но зачем это сделали — не разъяснили. В республике меж тем нарастали политические проблемы, горсоветы крупнейших городов выступили против пенсионной реформы, кроме того, власти решили совместить в один день выборы четырех уровней, вследствие чего каждый уровень власти стал работать на себя», — рассуждает Виноградов.