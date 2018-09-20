Пост в сети — еще не преступление

Посты в социальных сетях с признаками разжигания ненависти или вражды не могут считаться преступлением, если не представляют опасности для общества. Об этом говорится в проекте постановления пленума ВС РФ по делам об экстремизме.

В документе Верховный суд подчеркивает, что автора поста нельзя осуждать, если последствия незначительны. Суды, которые рассматривают подобные дела, должны «изучать не только спорную информацию, но и всю страницу в соцсети обвиняемого, изучать контекст и влияние на аудиторию размещенной информации».

Коротко говоря: помните, что окончательное решение принимаете вы, и исходите из степени общественной опасности. Если подсудимый умышленно сеял вражду — тогда наказывайте.

Для того, чтобы оценить последствия репоста, судьям предлагается проанализировать аудиторию пользователя и количество просмотров. Роль должно играть также то, как обвиняемый выражал отношение к информации, которую разместил (комментировал ли и в каком ключе), пытался ли увеличить количество просмотров другими пользователями, что публиковал раньше и привлекался ли до этого к ответственности. Говоря об экспертизах по делам за репосты, ВС призывает осознавать, что их итоги не имеют преимущества перед другими доказательствами, так что доверять им слепо не нужно. И напоминает о свободе слова и мысли, которую можно ограничить «только в исключительных случаях, прямо закрепленных в федеральном законе». Случаи приводятся тут же и совпадают с тем, что обычно говорится в обвинениях за репосты и лайки: защита основ конституционного строя, нравственности, прав и интересов других лиц, безопасности государства, территориальной целостности и общественного порядка.

Правозащитники окрестили документ «обманкой». По словам руководителя «Агоры» Павла Чикова, у Верховного суда уже «были десятки возможностей повлиять на судебную практику, он этого не сделал». В пример приводятся громкие дела за репосты и ловлю покемонов в храме — в каждом случае именно эта инстанция отказывала в передаче кассационной жалобы. Некоторые дела дошли до ЕСПЧ.

Журналист «Медиазоны» Михаил Зеленский в Telegram-канале издания пишет, что ВС РФ просто незначительно отредактировал свое же постановление пленума 2011 года, добавив туда повторение мысли о том, что суд должен искать умысел в преступлении и не верить слепо материалам дела.

«По сути судьям напомнили, что они должны работу свою делать качественно. Для самой статьи за репосты (часть 1 статьи 282 УК) это не изменит ничего», — заявил Зеленский, добавив, что теперь следователи просто будут указывать в делах размер аудитории поста.

7 сентября стало известно, что Верховный суд готовит разъяснения по теме дел за лайки и репосты в соцсетях. Инстанция даже собирается провести специальный семинар для судей. Эксперты, опрошенные тогда «Ведомостями», тоже говорили, что большого эффекта не будет. По мнению профессора МГУ Леонида Головко, было бы действеннее, если бы ВС отменил несколько громких решений по таким делам. Павел Чиков тогда отмечал, что инстанция уже дважды до этого выпускала постановления по делам за экстремизм, и с тех пор ничего не изменилось.

Резонанс вокруг дел за репосты усилился после серии судебных разбирательств летом этого года. Российская социальная сеть «ВКонтакте», на пользователей которой чаще всего заводят дела, тогда ввела возможность полностью закрыть страницу от случайных пользователей, в СМИ стали появляться инструкции по удалению сохраненных фотографий, а злоумышленники даже начали искать на стенах пользователей подозрительные посты и требовать от них деньги в обмен на молчание.