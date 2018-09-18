США вводит новые пошлины на импорт товаров из Китая

Вашингтон вводит новые пошлины на китайские товары. Ставка в 10% будет действовать для продукции на сумму $200 млрд.

Об этом, как сообщает Reuters, объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, если Китай предпримет ответные меры, его администрация введет дополнительные тарифы на импорт стоимостью около $267 млрд.

По словам высокопоставленного китайского чиновника, своим выступлением Трамп «отравил атмосферу переговоров». В ближайшее время КНР может отправить в Вашингтон делегацию для обсуждения торговых мер. Пошлины, которые накануне ввели США, начнут действовать 24 сентября. К концу года их размер вырастет с 10 до 25%.

Ранее США ввели повышенные пошлины на импорт из Китая на сумму $50 млрд. Пекин ответил зеркальными мерами. Новые ставки, которые обещает ввести Трамп, затронут весь импорт из КНР.