США вводит новые пошлины на импорт товаров из Китая

Вашингтон вводит новые пошлины на китайские товары. Ставка в 10% будет действовать для продукции на сумму $200 млрд.
Об этом, как сообщает Reuters, объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, если Китай предпримет ответные меры, его администрация введет дополнительные тарифы на импорт стоимостью около $267 млрд.
Ранее США ввели повышенные пошлины на импорт из Китая на сумму $50 млрд. Пекин ответил зеркальными мерами. Новые ставки, которые обещает ввести Трамп, затронут весь импорт из КНР.