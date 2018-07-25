Война пошлин









Европейский Союз готов ввести пошлины на американские товары на сумму $20 млрд, если США введут пошлины на европейские автомобили и запчасти к ним, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на AP . Комиссар европейской торговой комиссии, Сесиля Мальмстром ( Cecilia Malmstrom) заявила в интервью шведской газете Dagens Nyheter , что ей «не хотелось бы, чтобы все это ( торговая война —NT.) зашло так далеко». Однако, если это случится, то ЕС поставит препоны самым разным американским товарам, от сельскохозяйственной продукции — до хайтека и машиностроения, сказала она.

Дональд Трамп, президент США ответил во вторник, 24 июля традиционным твиттом: «Европейский Союз приезжает завтра в Вашингтон для обсуждения торговой сделки.У меня для них есть идея. И США, и ЕС должны отказаться от всех пошлин, барьеров и субсидий. Это и называется Свободный Рынок и Равноправная Торговля ( так у Трампа в твите — с большой буквы—NT.) Надеюсь, что они так и поступят, мы готовы — а они нет!»

Между тем в самих Штатах война тарифов вызывает ропот у производителей. И не только у фермеров, чья продукция, кстати, субсидируется правительством США. Например, известный производитель мотоциклов Harley - Davidson заявил, что его издержки в этом году вырастут на $ 55 млн в результате роста цен на металлы и алюминий, которые , в свою очередь, выросли прежде всего благодаря новым пошлинам, сообщает The Wall Street Journal.

«Цена на сталь выросли совершенно необъяснимо»,— сокрушается и представитель американского гиганта — производителя стиральных машин Whirlpool, акции которого обвалились впервые за последние 30 лет. Между тем, раньше компания была одним из лоббистов введения жестких регулятивных мер против импортеров.

Наконец, Национальная ассоциация оптовиков в союзе с еще 65 организациями, представляющими самых разных производителей — от фермеров до технологических компаний— обратились к властям США с призывов остановить торговою войну : " Введение пошлин на китайский импорт не дало того эффекта, которого ожидали власти",—говорится в их обращении к экономическим властям страны.