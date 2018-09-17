Эквилибристика или настоящее чудо: что происходит с выборами в Приморье

Второй тур выборов губернатора в Приморском крае заканчивался необычно: по итогам подсчетов 95% голосов проигрывал врио главы региона и кандидат, косвенно поддержанный Путиным, Андрей Тарасенко. Претендент на должность от КПРФ Андрей Ищенко набирал 51,6% голосов против 45,8% у оппонента. Казалось бы, 5% бюллетеней уже ничего не изменят, но нет. После того, как ТИКи обработали 99,16% протоколов, ситуация кардинально изменилась и выборы стал выигрывать кандидат от ЕР.

К тому моменту наблюдатель от «Открытой России» Руслан Гутов сообщил о нарушениях: по его словам, председатели ТИКов в трех крупных городах региона отказались выдавать представителям КПРФ копии протоколов, не хотят вводить данные в ГАС «Выборы», а в Артеме вообще сбежали с документами о голосовании.

Сейчас штаб кандидата от ЕР Андрей Тарасенко тоже обвиняет своего противника в фальсификациях. По его данным, в пользу Ищенко были куплены 24 тыс. голосов избирателей. За каждый платили 500-2000 рублей. В штабе сообщили агентству ТАСС, что только во Владивостоке их оппоненты купили 13 тыс. голосов. Мало того, коммунисты, якобы, не давали закончить подсчет на участках, пытались признать бюллетени за Тарасенко недействительными, и именно поэтому результат голосования так резко поменялся в последний момент. Мало того, КПРФ подвозила на участки избирателей от Ищенко в течение всего дня голосования.

Андрей Ищенко с заявлениями не согласен и говорит о фальсификациях. После новости о победе Тарасенко он заявил, что будет держать голодовку, и призвал всех, кто не согласен с итогами выборов, выходить на центральную площадь города к зданию краевой администрации. Там собралось около 400 человек, местные СМИ сообщают, что у здания стоят машины с сотрудниками Росгвардии.

В ЦИК заявили, что не подведут итоги голосования в Приморье, пока не разберутся со всеми жалобами. Вторым туром губернаторов будут выбирать также в Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии. Ранее хабаровские СМИ сообщали, что местным интернет-пабликам предлагают за деньги блокировать рекламу кандидата от ЛДПР Сергея Фургала.