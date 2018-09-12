После того как руководитель Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал на поединок политика Алексея Навального, пользователи социальных сетей запустили флешмоб #ЗолотовЧеллендж. Они вызывают Золотова на поединки в различных дисциплинах.
Оппозиционер Вячеслав Мальцев предложил самую жесткую дуэль — на пистолетах.
«Виктор Золотов, я обвиняю вас в роспиле и вызываю на поединок по профильному ЕГЭ по математике, очевидно, что со счетом у вас серьезные проблемы», — говорит в своем обращении юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Пользователь Twitter Алена Медеведва вызвала Золотова на бой на бровях.
Призер чемпионата мира по плаванию Виктор Солдтов тоже поддержал Алексея Навального. «Вызываю коррупционера Золотова на плавательную дуэль, проигравший (или если он откажется) будет носить звание «тухлый малек», — говорит он в своем обращении.
Между тем депутат от ЛДПР Сергей Иванов предложил Госдуме принять Дуэльный кодекс РФ. В пояснительной записке к законопроекту Иванов пишет, что «в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».