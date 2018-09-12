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#Интернет и политика

#ЗолотовЧеллендж

12.09.2018

Главу Росгвардии Виктора Золотова вызывают на дуэль пользователи соцсетей: на бой на бровях, заплыв в бассейне, ЕГЭ по математике. Оппозиционер Вячеслав Мальцев вызвал Золотова на дуэль на пистолетах.

После того как руководитель Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал на поединок политика Алексея Навального, пользователи социальных сетей запустили флешмоб  #ЗолотовЧеллендж. Они вызывают Золотова на поединки в различных дисциплинах. 

Оппозиционер Вячеслав Мальцев предложил самую жесткую дуэль — на пистолетах.

«Это вообще ужас какой-то, просто ужас! Выходит в интернет, на наше поле, имея за спиной 300 тыс. гавриков с пулеметами и автоматами, и вызывает Навального на татами. Выйди со мной на пистолетах!» — заявил Мальцев в своем видеообращении к Золотову.

«Виктор Золотов, я обвиняю вас в роспиле и вызываю на поединок по профильному ЕГЭ по математике, очевидно, что со счетом у вас серьезные проблемы», — говорит в своем обращении юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

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Пользователь Twitter Алена Медеведва вызвала Золотова на бой на бровях.

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Призер чемпионата мира по плаванию Виктор Солдтов тоже поддержал Алексея Навального. «Вызываю коррупционера Золотова на плавательную дуэль, проигравший (или если он откажется) будет носить звание «тухлый малек», — говорит он в своем обращении.
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Между тем депутат от ЛДПР Сергей Иванов предложил Госдуме принять Дуэльный кодекс РФ. В пояснительной записке к законопроекту Иванов пишет, что «в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».

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