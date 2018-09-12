После того как руководитель Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал на поединок политика Алексея Навального, пользователи социальных сетей запустили флешмоб #ЗолотовЧеллендж. Они вызывают Золотова на поединки в различных дисциплинах.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев предложил самую жесткую дуэль — на пистолетах.

«Это вообще ужас какой-то, просто ужас! Выходит в интернет, на наше поле, имея за спиной 300 тыс. гавриков с пулеметами и автоматами, и вызывает Навального на татами. Выйди со мной на пистолетах!» — заявил Мальцев в своем видеообращении к Золотову.

«Виктор Золотов, я обвиняю вас в роспиле и вызываю на поединок по профильному ЕГЭ по математике, очевидно, что со счетом у вас серьезные проблемы», — говорит в своем обращении юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Пользователь Twitter Алена Медеведва вызвала Золотова на бой на бровях.