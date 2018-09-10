Победа Собянина

Софиты на сценах для элиты, фейерверки на улицах для челяди, всепобеждающая пластмасса от розовых сакур до искусственных гирлянд, ряженые и канатоходцы – вот антураж процедуры возведения на московский трон ее действующего и будущего градоначальника Сергея Собянина. Процедуры, применительно к которой термин «выборы» звучит оскорбительно для любого человека, приверженного демократическим взглядам и принципам. В минувшее воскресенье в Москве никто никого не выбирал, 9-го сентября столичная правящая верхушка обозначила свою важнейшую роль в нынешней системе российской государственной власти.

Судите сами, в «день тишины», 8 сентября, глава государства демонстрирует беспрецедентную поддержку Сергею Собянину, участвуя с ним в открытии концертного зала в парке «Зарядье». Но, зачем это было нужно? Может, накануне выборов у мэра возникла критическая электоральная ситуация, и ему на хвост наступали соперники? Может, была угроза второго тура, и Собянину понадобилось откусить чуть-чуть популярности у Владимира Путина? Смешно же. В этот раз столичная избирательная машина, сметя с дороги и Илью Яшина, и Дмитрия Гудкова, расчистила ему путь к трону настолько тщательно, что говорить о каком-то реальном соперничестве просто не приходится. Другими словами, апогей всей этой избирательной кампании пришелся вовсе не на день голосования, когда часть москвичей, придя на избирательные участки, просто формализовали давно решенный вопрос. Главное событие случилось накануне, когда Владимир Путин продемонстрировал всей российской правящей элите, насколько важное и даже ключевое место на иерархической лестнице российской власти занимает нынче Сергей Собянин. Будь сейчас вопрос о преемнике хоть сколько-нибудь актуален, версия о том, что в парке Зарядье городу и миру был представлен наиболее реальный кандидат на данную роль, выглядела бы вполне убедительно! В этой демонстрации всесторонней поддержки главы государства и заключается главная победа Сергея Собянина в нынешнем избирательном цикле. В этом основное отличие нынешних мэрских выборов от предыдущих. У них просто разное содержание.

Сегодня столичные власти рапортуют, что при фактически тождественной явке (примерно треть от списочного состава) Сергей Собянин на четверть улучшил свой результат. Нынче за Сергея Семеновича отдали свои голоса чуть больше 70 %, из принявших участие в мероприятии, а пять лет назад – 51,37% … Но, если вам кажется, что сия восхитительная динамика свидетельствует о бешеном росте популярности мэра у горожан, вы заблуждаетесь. Этот результат достигнут с помощью окончательного выхолащивания самой процедуры выборов. Как я уже говорил, с дистанции загодя сняли тех, кто реально мог откусить у Собянина значительную часть голосов избирателей.

В 2013 году, как мы все помним, власть осмелилась на поразительный эксперимент – к выборам московского мэра был допущен Алексей Навальный, чья мощная предвыборная кампания стала не просто наиболее заметным политическим событием за долгое время. Она вернула в российский политический контекст такое понятие, как политическая конкуренция, и поставила всю команду Сергея Собянина на грань второго тура, избежать которого, судя по всему, удалось только с помощью фальсификаций. Что же касается нынешней явки на выборах мэра Москвы, то в условиях абсолютно беспрецедентной по размаху и содержанию кампании, результат в тридцать с небольшим процентов вовсе не выглядит впечатляющим.

Глава предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков заявил после победы своего кандидата, что в современных мегаполисах, если на выборы градоначальника приходит больше двадцати процентов избирателей, то такой результат считается приемлемым. А 9-го сентября в Москве явка, повторю, составила 30, 36% процента. Кажется – полная виктория! Конечно, г-н Ремчуков опытный политический боец. Помнится, еще в 2003 году после исторического уже поражения СПС на думских выборах, он возглавил внутрипартийную комиссию, которая была призвана определить все обстоятельства провала. Так вот одной из главных причин была названа неспособность партии СПС заручиться поддержкой сверхпопулярного тогда президента Владимира Путина. Спустя 15 лет у Ремчукова все получилось! А если добавить к этому многомесячный парад из деятелей культуры от Ширвиндта до Богомолова, которые т без устали маршировали в поддержку Собянина, усилия самого мэра по глобальной кардинальной перестройке города, оркестры и шашлыки на избирательных участках, возможность голосовать не слезая с дачного огорода ( явка на загородных избирательных участках составила 70%), продление избирательного дня на два часа, до 22-х, то можно смело констатировать – как не обставь процедуру выборов, сколько популярных людей к ней не привлекай, но, если нет политической составляющей (то есть, реальной конкуренции), горожане к такому мероприятию интерес проявляют крайне ограниченный. Да и с чего бы? Это же не их праздник. Это праздник богатой московской номенклатуры, продвинувшей своего лидера на новую ступень.

Мне как-то рассказывали, что некоторые депутаты Мосгордумы приложили немало сил и средств для того, чтобы на последних выборах в Госдуму не оказаться в проходной части партийного списка. Уж очень им не хотелось расставаться со статусом московского депутата. Знающие люди говорят, что коррупционный потенциал этих двух законодательных институтов даже сравнивать нельзя… Так что победа Собянина это, разумеется, и их праздник. Но не ваш. Если вы не депутат Мосгордумы…





Справка

Результаты голосования 9 сентябяр 2018 года:

Сергей Собянин («Единая Россия») — 70,02%

Вадим Кумин ( КПРФ) —11,44%

Илья Свиридов ( «Справедливая Россия») — 7,06%

Михаил Дегтярев — 6,76%

Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87%

Результаты голосования 8 сентября 2013 года:



Сергей Собянин ( самовыдвиженец) — 51,37%

Алексей Навальный ( "Партия Прогресса", "РПР—ПАРНАС") — 27,24%

Иван Мельников ( КПРФ) — 10,69%

Сергей Митрохин ( "Яблоко") — 3,51%

Михаил Дегтярев ( ЛДПР) —2,86%