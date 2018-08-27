Close

#Интернет и политика

Digital —гиганты против "русской угрозы"

27.08.2018

Представители крупнейших соцсетей и компаний обсудили, как защитить промежуточные выборы в Конгресс от российских ГРУ—хакеров

В пятницу в Сан-Франциско прошла встеча представителей Facebook, Google, Twitter, Microsoft , Snapchat и других  титанов виртуально мира, которые обсудили, как предотвратить вмешательство России в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре,  сообщает Deadline. Организатором встречи конкурентов выступил Facebook. Судя по репортажам, сомнения в том, что российские госхакеры опять попытаются залезть в компьютеры избирательных систем штатов, как это произошло во время президентских выборов 2016 года, нет. Еще в мае этого года представители  Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Oath, Snap и  Twitter  встречались с  заместителем министра внутренней безопасности США  ( Homeland Security) Кристофером Кребсом (Christopher Krebs) и Майклом Бером (Mike Burham) из ФБР :обсуждали угрозы, связанные с промежуточными выборами в Конгресс.  Причем, проблем ждут не только от России — Google только что заявил, что закрыл 58 учетных записей, связанных с государственной иранской радиовещательной корпорацией (IRIB). А 5 сентября Джек Дорси (Jack Dorsey), глава Twitter ,  должен давать показания перед Комитетом по энергетике и торговли Палаты представителей, который тоже занимается проблемой предотвращения российского вмешательства в американские выборы. 




×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.