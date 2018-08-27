Digital —гиганты против "русской угрозы"

В пятницу в Сан-Франциско прошла встеча представителей Facebook, Google, Twitter, Microsoft , Snapchat и других титанов виртуально мира, которые обсудили, как предотвратить вмешательство России в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, сообщает Deadline. Организатором встречи конкурентов выступил Facebook. Судя по репортажам, сомнения в том, что российские госхакеры опять попытаются залезть в компьютеры избирательных систем штатов, как это произошло во время президентских выборов 2016 года, нет. Еще в мае этого года представители Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Oath, Snap и Twitter встречались с заместителем министра внутренней безопасности США ( Homeland Security) Кристофером Кребсом (Christopher Krebs) и Майклом Бером (Mike Burham) из ФБР :обсуждали угрозы, связанные с промежуточными выборами в Конгресс. Причем, проблем ждут не только от России — Google только что заявил, что закрыл 58 учетных записей, связанных с государственной иранской радиовещательной корпорацией (IRIB). А 5 сентября Джек Дорси (Jack Dorsey), глава Twitter , должен давать показания перед Комитетом по энергетике и торговли Палаты представителей, который тоже занимается проблемой предотвращения российского вмешательства в американские выборы.



