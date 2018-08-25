Навального задержали по протоколу от 31 января

Политик Алексей Навальный был задержан в субботу, 25 августа, в 13:15 возле подъезда своего дома: на нем были шорты и тапочки, он направлялся за город к родителям. В его задержании принимали участие пять сотрудников 2-го операполка, сообщил журналистам адвокат политика. При задержании к нему была применена сила: у него повреждена фаланга мизинца, и сейчас Навальный находится в больнице. Адвокат сообщил, что Навальному вменяется протокол Басманного ОВД от 31 января. Напомним, что 28 января Навальный был жестко задержан на акции против безальтернативных президентских выборов в Москве, на Тверской улице— на фото Евгения Фельдман момент того задержания. По словам адвоката, Навальный из больницы будет возвращен в Даниловское ОВД , где, видимо, будет находится до понедельника, когда состоится суд. Очевидно власти решили Навального отправить за решетку в предверии всеобщего дня голосования 9 сентября и выборов мэра Москвы. Власти опасаются протестов против повышения пенсионного возраста: Навальный призвал выйти людей на улицу 9 сентября. Мэрия Москвы ранее в субботу сообщала, что готова рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение протестной акции.
В последние несколько дней Навальный обнародовал два шумных расследования — одно касающееся спикера Государственной Думы Вячеслава Володина
, другое — о завышенных ценах при закупке продовольствия для 340 тыс армии Росгвардии
, которая осуществляется компанией, которая, как считает Навальный, как-то связана с премьером Дмитрием Медведевым.