О Володине, расследовании Навального и угрюм-бурчеевых нон-стоп

Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за дураков, это само собой, и мы или многие из нас тому даем поводы , но в том, что наша жизнь зависит от недалеких и неумных в сущности людей, не способных просчитывать на пару шагов вперед.

Пока мы были в отпуске, Алексей Навальный выложил в сети расследование ФБК , посвященное спикеру Государственной Думе , в прошлом главному идеологу АП, а в будущем, возможно ( хотя уже вряд ли) председателю правительства РФ Вячеславу Володину.

А именно: матери спикера Государственной Думы, Лидии Петровне Барабановой, женщине весьма немолодой, за восемьдесят, принадлежит квартира колоссальных размеров (площадью 400м2 , как следует из данных Росреестра, которые приводит в своей публикации Навальный ), в одном из лучших районов Москвы, предположительной стоимостью в 230 млн руб.

Эти цифры , конечно, сильный манок, но далеко не самое интересное в этом расследовании.

Во-первых, наши чиновники уже давно меряются размерами квартир — это как бы разрешенное сверху соревнование тех, кто заявляет о себе как о новой российской элите (NT подробно писал о чиновной Москве в своем давнем уже расследовании 2013 года).

Во-вторых, как следует из деклараций Володина, как минимум в 2009 году Володин задекларировал доход в 359 млн 899 тыс 191 руб. Интернет приводит и другие цифры: например, журнал «Финанс» в 2006 году вроде бы (первоисточник мне найти не удалось) оценивал состояние Володина в $95 млн, а в 2007 году, пишет ТАСС , тогда секретарь президиума генерального совета «Единой России Володин продал акции принадлежавших ему двух жировых комбинатов за 592, 4 млн руб ($ 23,1 млн) . Правда издание Meduza подсчитало , что собственно на занятие бизнесом у Володина за всю его пост-советскую жизнь было 9 мес и 2 дня — все остальное время он был на чиновной или депутатской службе, Но , в конце концов, за этот срок можно зачать и родить ребенка … Так или иначе, подарить матери супердорогую квартиру Володин, конечно же, мог, и мог это сделать вполне официально ( и совершенно не факт, что Лидия Петровна Барабанова освобождена от уплаты налога на имущество: в Москве это не происходит автоматически и зависит от совокупного дохода пенсионера).

Значительно интереснее другие факты, которые приводит в своем расследовании Навальный: невероятная бизнес-активность 83-летней госпожи Барабановой, учительнице в прошлой своей жизни. Этой удивительной женщине принадлежит аж 10 компаний, а не далее как 3 августа 2018 года она зарегистрировала в Смоленской области АО «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 млн руб. Если же подтвердится, что бизнесы госпожи Барабановой успешны и на ниве гостендеров и госзаказов, то тут ссылкой на проданные акции спикеру Государственной Думе, в чьем подчинении четыре сотни депутатов из всех регионах страны, отделаться не удастся. Если учесть сколько интересантов на самых верхних этажах власти — от Сергея Кириенко на Старой площади до Сергея Собянина на Тверской — в том, чтобы Володин не только не занял главный кабинет в российском Белом доме, но и поскорее отправился бы послом в какую-нибудь славяноговорящую страну, то остается только развести руками. Или Володин сам не понимает — нет, нет, я не про народ и избирателей — на них им всем до высокой колокольни, что в кислотной среде российского чиновничества, в этом гобсианском мире, где каждый в состоянии войны с каждым , в такие игры играть чревато? Что раньше не взяли за разные места не потому, что отмечен печатью неприкасаемого ( генерала ФСО посадили, кто ж с гражданским, да и не из кооператива "Озеро" будет миндальничить), а потому что было не нужно, а станет нужно — возьмут, как взяли Улюкаева и Белых, и с десяток других ? А если не понимает , то — смотри самое начало. Бесконечно повторяющийся город Глупов , нескончаемые угрюм-бурчеевы и перехват—залихватские самодовольно учащие нас родину любить — как же это смертельно надоело.