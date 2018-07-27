Пенсионный протест

В субботу, 28 июля, шествие и митинг против пенсионной реформы проведет КПРФ, а в воскресенье акцию организует Либертарианская партия.

Коммунисты на акцию под лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!» приглашают к 11:00 в субботу на ул. Маши Порываевой возле гостиницы «Ленинградская». Шествие начнется в полдень до проспекта Академика Сахарова, где в 13:00 планируется провести митинг.

На следующий день, 29 июля, акцию протеста планирует Либертарианская партия. Митинг состоится в 14:00 на проспекте Сахарова. Организаторы кроме повышения пенсионного возраста выступают против увеличения налогов, роста цен на бензин, «закона Яровой».

«Новые налоги, увеличение пенсионного возраста, окончательное вступление в силу пакета Яровой — решения, способствующие ухудшению положения каждого из нас и повышению благосостояния высшего эшелона путинской бюрократии и связанных с ней олигархических групп», — говорится в заявлении организаторов акции.

Политик Алексей Навальный поддержал акцию либертарианцев и призвал сторонников выйти на митинг.

Обе акции согласованы властями.

19 июля Госдума голосами партии «Единая Россия» приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Согласно данным различных социологических служб, подавляющее большинство россиян выступают против реформы.