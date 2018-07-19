Пенсионная реформа прошла первое чтение

19 июля на заседании Госдумы РФ за принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста выступила только фракция партии «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» выступили против.

Перед депутатами реформу отстаивал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

В ходе заседания фракция ЛДПР предложила в случае принятия законопроекта в первом чтении, вынести его на широкое общественное обсуждение, однако предложение было отклонено.

В итоге поддержали законопроект 328 депутатов, против выступили 104 парламентария.





С утра у стен парламента проходит акция протеста. В ней приняли участие депутаты от КПРФ, «Справедливой России», представители «Левого фронта» и других общественных организаций. Выступающие требовали не принимать законопроект о пенсионной реформе, отправить правительство в отставку и распустить Госдуму.

Законопроект правительства был внесен в Госдуму 16 июня. Повысить пенсионный возраст предлагается с 55 до 63 для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Срок принятия поправок к документу Дума продлила с 18 августа до 24 сентября.Согласно данным различных социологических служб, подавляющее большинство россиян выступают против повышения пенсионного возраста. На фоне обсуждения реформы социологи также отметили снижение доверия к власти. Во многих городах страны в последнее время прошли акции протеста, организованные профсоюзами, сторонниками Алексея Навального и оппозиционными партиями.