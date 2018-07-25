Пытки в ярославской колонии заинтересовали ООН

Модвиг попросил российскую делегацию прокомментировать видео пыток Евгения Макарова, а также сообщить, кто занимается расследованием этого дела и в какие сроки оно может быть рассмотрено, сообщает «Медиазона». Кроме того, он попросил рассказать о мерах, которые государство принимает для безопасности адвоката Ирины Бирюковой, которая уехала из России после публикации видео с пытками.
Скандал с пытками в ИК-1 Ярославской области разразился после того, как на сайте «Новой газеты» опубликовали видео, на котором видно, что заключенного Евгения Макарова избивают.Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий с применением насилия, по делу задержаны шесть человек. Трое из них арестованы до 22 августа.