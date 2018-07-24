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#Деньги

Повышение НДС одобрено

24.07.2018

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении НДС с 18% до 20%

Согласно документу, новый тариф НДС вступит в силу с 1 января 2019 года.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Первое чтение законопроекта состоялось 3 июля, а второе — 18 июля. В правительстве рассчитывают, что повышение ставки налога принесет бюджету 620 млрд руб. ежегодно. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее сообщал, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. 

Законопроект также предполагает установку на постоянной основе тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 10% — свыше установленной предельной величины. Сейчас в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. 

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