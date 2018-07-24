Повышение НДС одобрено

Согласно документу, новый тариф НДС вступит в силу с 1 января 2019 года.Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Первое чтение законопроекта состоялось 3 июля, а второе — 18 июля. В правительстве рассчитывают, что повышение ставки налога принесет бюджету 620 млрд руб. ежегодно.
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее сообщал, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены.
Законопроект также предполагает установку на постоянной основе тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 10% — свыше установленной предельной величины. Сейчас в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов.