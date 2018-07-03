Дума повышает НДС

Документ был внесен в парламент правительством 16 июня. Планируется, что повышение НДС на 2% позволит привлечь в бюджет дополнительные 620 млрд руб. в год.Как отмечает «Интерфакс», законопроект также предполагает установку на постоянной основе тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% — свыше установленной предельной величины. Сейчас в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов.