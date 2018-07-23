Защита для адвоката

Защитник пострадавшего от пыток в колонии № 1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы России за государственной защитой для себя и своей семьи.



Ранее правозащитники опубликовали в «Новой газете» видео пыток заключенного Макарова.

В заявлении на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина Ирина Бирюкова сообщает, что ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката.

«Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России», — сообщили в организации.Бирюкова также обратилась в Следственный комитет РФ с заявлением о проверке следственных органов Ярославской области и Заволжского следственного отдела Ярославля. Ранее они неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по поводу пыток в ИК №1, утверждали, что «физическая сила к заключенному применялась обоснованно».