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#Скандал

Защита для адвоката

23.07.2018

Адвокат, сообщившая о пытках в ярославской колонии, уехала из России и попросила госзащиты

Защитник пострадавшего от пыток в колонии № 1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы России за государственной защитой для себя и своей семьи. 

Ранее правозащитники опубликовали в «Новой газете» видео пыток заключенного Макарова.

В заявлении на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина Ирина Бирюкова сообщает, что ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката.

«Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России», — сообщили в организации. 

Бирюкова также обратилась в Следственный комитет РФ с заявлением о проверке следственных органов Ярославской области и Заволжского следственного отдела Ярославля. Ранее они неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по поводу пыток в ИК №1, утверждали, что «физическая сила к заключенному применялась обоснованно». 

СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия только после публикации «Новой газеты» об избиении заключенного в местной колонии. На видео люди в камуфляжной форме избивают закованного в наручники человека. Шестеро из них задержаны.

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