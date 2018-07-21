Facebook опасается новых утечек

Компания Facebook приостановила сотрудничество с аналитической фирмой Crimson Hexagon, ее приложения заблокированы — руководство соцсети опасается утечки данных пользователей.

Как пишет The Wall Street Journal, Facebook выясняет, соответствуют ли контракты Crimson Hexagon по анализу данных политике соцсети. Подозрения вызвали, в частности, контракты Crimson Hexagon с правительством США и некоммерческой организацией, связанной с Кремлем, — Фондом развития гражданского общества.

По-видимому, Facebook не полностью осознавал масштабы использования пользовательских данных Crimson Hexagon, говорится в статье Techcrunch

Crimson Hexagon анализирует публичные сообщения в Facebook, Instagram, Twitter и других платформах для различных целей, например, для оценки общественного мнения о том или ином политике или проблеме. В целом ее методы работы схожи с методами Cambridge Analytica, с которой связан крупный скандал с утечкой данных миллионов пользователей Facebook, отмечает Techcrunch. Компания имеет клиентов по всему миру, в том числе в России, Турции, США и Великобритании.

На сайте Crimson Hexagon сказано, что компания «помогает мировым брендам лучше понимать своих потребителей» благодаря мгновенному доступу к крупнейшему в мире объему неструктурированного текста и изображений из социальных и корпоративных источников данных. Это позволяет клиентам анализировать аудиторию, отслеживать восприятие бренда и эффективность кампании. Среди клиентов компании значатся, например, Adidas и Paramount Pictures.