12 друзей Трампа. Из ГРУ

Похоже ни Путин, ни Трамп, обвинения, предъявленного спецпрокурором Мюллером двенадцати офицерам Главного разведывательного управления так и не прочитали. Собственно, Путин так и сказал на пресс-конференции в Хельсинки, что у него еще не было времени ознакомиться. Очевидно, что у Трампа к любым бумагам, выходящим из-под пера Мюллера, интерес пропадает еще на стадии их написания: он, как мы поняли, в вопросах возможного вмешательства российских спецслужб в американские выборы 2016 года практически безоговорочно доверяет Путину. И это безусловный успех продолжателей традиций КГБ.
NT прочитал и сделал для вас выжимку.
Когда?
Операция началась как минимум в марте 2016 года, когда стало понятно, что миллиардер Дональд Трамп выигрывает праймериз Республиканской партии США. Пик операции пришелся на июль — сентябрь этого же года, когда Трамп был официально утвержден на съезде республиканцев в Кливленде, штат Огайо, в качестве кандидата от партии, и завершилась, вероятно, к концу октября.
Кто ?
10 сотрудников в/ч № 26615, расположенной в одном из зданий ГРУ по адресу: Комсомольский проспект, 20, Москва.
Все десять в обвинении перечислены с именами, отчествами, фамилиями, званиями : от командира части Виктора Борисовича Нетыкшо до начальника отдела , майора Бориса Алексеевича Антонова, его зама и одного из основных хакеров Ивана Сергеевича Ермакова , который начиная с 2010 года представлялся в веб-пространстве под никами «Kate S.Milton», « James McMorgans» и «Karen W. Miller».
Еще двое обвиняемых спецпрокурором — полковник Александр Викторович Осадчук и (звание не указано) Потемкин Алексей Александрович — указаны как сотрудники в/ч № 74555, находящейся в подмосковных Химках, по адресу улица Кирова, дом 22.
Кого ?
В смысле, кого хакнули или у кого хакнули электронную почту :
-
Сотрудников и волонтеров компании кандидата в президенты Хиллари Клинтон;
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Руководителя избирательного штаба Клинтон;
-
Национальный комитет Демократической партии США;
-
Предвыборный комитет демократов в Конгрессе США;
-
Компанию во Флориде, которая поставляет программное обеспечение для машин голосования по всей стране;
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Электронные избирательные сети целого ряда графств штата Флорида.
-
Контроль за компьютерными сетями функционеров Демпартии продолжался, как минимум, до конца октября 2016 года.
Как?
Это полезно знать, потому что это может коснуться любого и каждого.
· Грушные хакеры использовали, прежде всего, технологию фищинга (от англ. fishing — выуживание). Например, глава штаба Клинтон (Джон Подеста) получал электронные письма якобы от Google, в которых якобы сервис предупреждал его, что, по соображениям безопасности, ему надо поменять пароль свой электронной почты. И предлагал линк, пройдя по которому, можно было поменять пароль — линк, на самом деле, вел на сайт ГРУ;
· Создали электронный почтовый ящик от имени известного сотрудника штаба Клинтон: они изменили всего лишь одну букву в его фамилии, чего никто не заметил, и рассылали от его имени фищинговые письма, в тексте которых предлагали ознакомиться, например, с файлом «hillary – clinton—favorable—rating.xlsx», кликнув который, адресаты оказывались на вебсайте, созданном ГРУ;
· На компьютерах сотрудников штаба Клинтон установили вирусный софт (X-agent), который позволял считывать удары по клавиатурах компьютеров, а также фотографировать мониторы;
· Используя X-agent, вытащили пароли доступа к базам данных, в том числе доноров Демократической партии, 500 тыс избирателей, а также к различным программам привлечения избирателей;
· С помощью программы X-Tunnel вытаскивали и пересылали на сервер ГРУ, расположенный где-то на Среднем Западе США, в штате Иллинойс, большие базы данных, включая файлы “opposition research”, то есть компромата, собранного на оппонентов демократов и/или Клинтон.
Сколько?
Оказывается, это не так дорого — не бесплатно, но и не сумасшедшие деньги: $ 95 тыс —во столько обошлась инфраструктура операции (аренда серверов, облачных сервисов, IP—адресов, электронных ящиков и т.д.). Причем, если верить обвинительному заключению, оплата часто шла в биткойнах (так расплатились с румынской компанией, через которую зарегистрировали домен DCLeaks.com — посредником выступала американская компания), которые сами грушники еще и майнили. А что — электричество оплачивал-то, надо полагать, бюджет?
С кем?
Вопрос вопросов — кто выступал в качестве американских партнеров хакеров из ГРУ?
В обвинении Мюллера обозначены, как минимум, три американские организации, которые не идентифицированы, лишь обозначены как «Организация» и т.п.
Например, «Организация 1» вступила в переписку c Guccifer 2.0, который выкладывал украденную почту функционеров Демпартии. Он писал: « если у вас есть что-то касательно хиллари (именно так, с маленькой буквы —NT.) , то мы хотели бы это увидеть в ближайшие дни, так как приближается DNC ( Съезд демократов в Филадельфии, который прошел в первую неделю августа 2016 года —NT.) , где она ( Клинтон —NT.) попытается заручиться поддержкой сторонников берни (Сандерса, оппонента Клинтон на праймериз Демпартии —NT.) . Мы думаем, что у трампа только 25-процентный шанс выиграть у хиллари, поэтому конфликт между берни и хиллари представляет интерес».
Автор этого письма уже известен — это Roger J.Stone Jr. ,известный функционер Республиканской партии и давний друг Трампа, который сказал в интервью The New York Times , что «я думал, что это румынский хакер (Guccifer 2.0 —NT.) , потому что так он утверждал».
Другим корреспондентом ГРУ оказался Lee Stranahan, ныне ведущий программы “Fault Lines” на радио Sputnik, которым владеет российское государство. А тогда, летом—осенью 2016 года он был сотрудником крайне консервативного сайта Breitbart News, которым тогда руководил знаменитый Стив Беннон (Stephen Bannon) и который в августе 2016 года был назначен CEO избирательного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа, а потом, после избрания Трампа, был главным стратегом Белого дома вплоть до своего увольнения в январе 2018 года ( тогда же он был уволен и с Breitbart News).
Еще одним контактом Guccifer 2.0 был консервативный лоббист из Флориде, Aaron Nevins, который не прочь был выложить документы на своем сайте HelloFLA!. А также неназванный кандидат на выборах в Конгресс США, который интересовался украденным компроматом на своего оппонента.
В комментарии для The New York Times представитель Министерства юстиции США сказал, что следствие не располагает данными, которые свидетельствовали бы, что Roger Stone или кто-то другой из названных и неназванных корреспондентов грушного Guccifer 2.0 знали, что имеют дело не с румынским хакером, а с представителем российской спецслужбы.
Остается лишь гадать, что еще вынет из рукава спецпрокурор Мюллер — если, конечно, после саммита Трампа с Путиным, его не отправят в отставку. В свою очередь российский президент выразил уверенность, что российские правоохранители готовы допросить тех, кому предъявил обвинение Мюллер — при условии, что американская сторона предоставит свидетельства их вины. Можно не сомневаться,что в этом желании Путин был вполне искренним — узнать, кто помогал и, возможно, продолжает помогать Мюллеру в российских органах власти сейчас для него, вероятно, является приоритет номер один. Как говорят американцы — nice try.