12 друзей Трампа. Из ГРУ

Похоже ни Путин, ни Трамп, обвинения, предъявленного спецпрокурором Мюллером двенадцати офицерам Главного разведывательного управления так и не прочитали. Собственно, Путин так и сказал на пресс-конференции в Хельсинки, что у него еще не было времени ознакомиться. Очевидно, что у Трампа к любым бумагам, выходящим из-под пера Мюллера, интерес пропадает еще на стадии их написания: он, как мы поняли, в вопросах возможного вмешательства российских спецслужб в американские выборы 2016 года практически безоговорочно доверяет Путину. И это безусловный успех продолжателей традиций КГБ.



NT прочитал и сделал для вас выжимку.

Итак, спецпрокурор Мюллер и его сотрудники утверждают, что офицеры ГРУ провели масштабную операцию в ходе президентской избирательной кампании 2016 года, украв кучу — десятки тысяч — электронных писем, которые выложили в сеть под никами «DCLeaks» и «Guccifer 2.0» , а так же обогатили себя разными базами данными, в том числе данными на полмиллиона избирателей—американцев.

Когда?

Операция началась как минимум в марте 2016 года, когда стало понятно, что миллиардер Дональд Трамп выигрывает праймериз Республиканской партии США. Пик операции пришелся на июль — сентябрь этого же года, когда Трамп был официально утвержден на съезде республиканцев в Кливленде, штат Огайо, в качестве кандидата от партии, и завершилась, вероятно, к концу октября.

Кто ?

10 сотрудников в/ч № 26615, расположенной в одном из зданий ГРУ по адресу: Комсомольский проспект, 20, Москва.

Все десять в обвинении перечислены с именами, отчествами, фамилиями, званиями : от командира части Виктора Борисовича Нетыкшо до начальника отдела , майора Бориса Алексеевича Антонова, его зама и одного из основных хакеров Ивана Сергеевича Ермакова , который начиная с 2010 года представлялся в веб-пространстве под никами «Kate S.Milton», « James McMorgans» и «Karen W. Miller».

Еще двое обвиняемых спецпрокурором — полковник Александр Викторович Осадчук и (звание не указано) Потемкин Алексей Александрович — указаны как сотрудники в/ч № 74555, находящейся в подмосковных Химках, по адресу улица Кирова, дом 22.

Кого ?

В смысле, кого хакнули или у кого хакнули электронную почту :





Сотрудников и волонтеров компании кандидата в президенты Хиллари Клинтон;

Руководителя избирательного штаба Клинтон;

Национальный комитет Демократической партии США;

Предвыборный комитет демократов в Конгрессе США;

Компанию во Флориде, которая поставляет программное обеспечение для машин голосования по всей стране;

Электронные избирательные сети целого ряда графств штата Флорида.

Контроль за компьютерными сетями функционеров Демпартии продолжался, как минимум, до конца октября 2016 года.

Как?

Это полезно знать, потому что это может коснуться любого и каждого.

· Грушные хакеры использовали, прежде всего, технологию фищинга (от англ. fishing — выуживание). Например, глава штаба Клинтон (Джон Подеста) получал электронные письма якобы от Google, в которых якобы сервис предупреждал его, что, по соображениям безопасности, ему надо поменять пароль свой электронной почты. И предлагал линк, пройдя по которому, можно было поменять пароль — линк, на самом деле, вел на сайт ГРУ;

· Создали электронный почтовый ящик от имени известного сотрудника штаба Клинтон: они изменили всего лишь одну букву в его фамилии, чего никто не заметил, и рассылали от его имени фищинговые письма, в тексте которых предлагали ознакомиться, например, с файлом «hillary – clinton—favorable—rating.xlsx», кликнув который, адресаты оказывались на вебсайте, созданном ГРУ;

· На компьютерах сотрудников штаба Клинтон установили вирусный софт (X-agent), который позволял считывать удары по клавиатурах компьютеров, а также фотографировать мониторы;

· Используя X-agent, вытащили пароли доступа к базам данных, в том числе доноров Демократической партии, 500 тыс избирателей, а также к различным программам привлечения избирателей;

· С помощью программы X-Tunnel вытаскивали и пересылали на сервер ГРУ, расположенный где-то на Среднем Западе США, в штате Иллинойс, большие базы данных, включая файлы “opposition research”, то есть компромата, собранного на оппонентов демократов и/или Клинтон.

Сколько?

Оказывается, это не так дорого — не бесплатно, но и не сумасшедшие деньги: $ 95 тыс —во столько обошлась инфраструктура операции (аренда серверов, облачных сервисов, IP—адресов, электронных ящиков и т.д.). Причем, если верить обвинительному заключению, оплата часто шла в биткойнах (так расплатились с румынской компанией, через которую зарегистрировали домен DCLeaks.com — посредником выступала американская компания), которые сами грушники еще и майнили. А что — электричество оплачивал-то, надо полагать, бюджет?

С кем?

Вопрос вопросов — кто выступал в качестве американских партнеров хакеров из ГРУ?

В обвинении Мюллера обозначены, как минимум, три американские организации, которые не идентифицированы, лишь обозначены как «Организация» и т.п.

Например, «Организация 1» вступила в переписку c Guccifer 2.0, который выкладывал украденную почту функционеров Демпартии. Он писал: « если у вас есть что-то касательно хиллари (именно так, с маленькой буквы —NT.) , то мы хотели бы это увидеть в ближайшие дни, так как приближается DNC ( Съезд демократов в Филадельфии, который прошел в первую неделю августа 2016 года —NT.) , где она ( Клинтон —NT.) попытается заручиться поддержкой сторонников берни (Сандерса, оппонента Клинтон на праймериз Демпартии —NT.) . Мы думаем, что у трампа только 25-процентный шанс выиграть у хиллари, поэтому конфликт между берни и хиллари представляет интерес».

Автор этого письма уже известен — это Roger J.Stone Jr. ,известный функционер Республиканской партии и давний друг Трампа, который сказал в интервью The New York Times , что «я думал, что это румынский хакер (Guccifer 2.0 —NT.) , потому что так он утверждал».

Другим корреспондентом ГРУ оказался Lee Stranahan, ныне ведущий программы “Fault Lines” на радио Sputnik, которым владеет российское государство. А тогда, летом—осенью 2016 года он был сотрудником крайне консервативного сайта Breitbart News, которым тогда руководил знаменитый Стив Беннон (Stephen Bannon) и который в августе 2016 года был назначен CEO избирательного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа, а потом, после избрания Трампа, был главным стратегом Белого дома вплоть до своего увольнения в январе 2018 года ( тогда же он был уволен и с Breitbart News).

Еще одним контактом Guccifer 2.0 был консервативный лоббист из Флориде, Aaron Nevins, который не прочь был выложить документы на своем сайте HelloFLA!. А также неназванный кандидат на выборах в Конгресс США, который интересовался украденным компроматом на своего оппонента.

В комментарии для The New York Times представитель Министерства юстиции США сказал, что следствие не располагает данными, которые свидетельствовали бы, что Roger Stone или кто-то другой из названных и неназванных корреспондентов грушного Guccifer 2.0 знали, что имеют дело не с румынским хакером, а с представителем российской спецслужбы.

Остается лишь гадать, что еще вынет из рукава спецпрокурор Мюллер — если, конечно, после саммита Трампа с Путиным, его не отправят в отставку. В свою очередь российский президент выразил уверенность, что российские правоохранители готовы допросить тех, кому предъявил обвинение Мюллер — при условии, что американская сторона предоставит свидетельства их вины. Можно не сомневаться,что в этом желании Путин был вполне искренним — узнать, кто помогал и, возможно, продолжает помогать Мюллеру в российских органах власти сейчас для него, вероятно, является приоритет номер один. Как говорят американцы — nice try.