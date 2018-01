Сила слова

Дональд Трамп и Стив Беннон (справа) Фото: Flickr / LeStudio1 - 2018

Стивен Беннон (Stephen Bannon), в январе формировавший первый кабинет 45-го президента США Дональда Трампа, в феврале заседавший в Совете национальной безопасности, когда оттуда были выведены пара глав разведок, в апреле — главный стратег Белого дома и один из самых приближенных к Трампу людей, в ноябре — лидер alt right (крайне правых), собиравший под свои знамена тех, кто собирался брать Конгресс через год, — во вторник, 9 января, разом потерял все, что имел.

Он был уволен (официально — подал в отставку) с поста руководителя Breitbart News Network — на пике популярности, в ноябре 2016-го, когда Трамп выиграл выборы, трафик сайта достигал 37 млн уникальных пользователей в день; контракт Беннона на ведение радио-шоу был расторгнут собственником, холдингом Sirius XM, унизительно быстро: еще утром 9 января Беннон, как пишет The Washington Post, готовил программу на среду, но к вечеру ему сообщили, что вести шоу будет другой человек; наконец, в ближайшие дни ему, скорее всего, придется съехать и с площади — из таунхауса на Капитолийском холме, где располагается вашингтонская штаб-квартира Breitbart News, которую называют не иначе как посольство Breitbart: Беннон жил на втором этаже, редакция была на первом.

Огонь и ярость

Причина свержения с пьедестала вчера еще такого могущественного маргинала, обещавшего перевернуть с ног на голову Вашингтон и вытряхнуть его внутренности наружу, известна — публикация книги нью-йоркского журналиста, в прошлом много работавшего на издание Hollywood Reporter, Майкла Вульфа (Michael Wolff) «Огонь и Ярость: Что происходит внутри белого дома Трампа» («Fire and Fury: Inside the Trump White House»). Книга должна была попасть на прилавки 9 января, но публикации ее отрывков в самых разных американских и британских изданиях вызвали такой сумасшедший интерес, что бостонский издатель книги, Henry Holt, передвинул дату ее выхода на несколько дней раньше. К тому же адвокаты Трампа прислали издателю требование остановить выход книги, на что издатель ответил фигурой из трех пальцев, открыл досрочные продажи и буквально в первые же два дня продал 150 тыс. экземпляров по всей стране — это не считая сотен тысяч экземпляров электронного издания, которое автор купила — и могут все, кто читает по-английски, — в виртуальном магазине Apple за $14,99 (855 руб.), столько же книга стоит и в книжном разделе Amazon — для разных читающих устройств. В городах (как в США, так и в Великобритании), где живут яйцеголовые, питающиеся политикой, в книжных магазинах очереди, издатель объявил, что получил заказы и будет допечатывать еще 1 млн экземпляров.





Фото: Waterstones

На моей памяти — это второй случай, когда книга о политике вызывает такой невероятный интерес. Подобное было в 1996-м, когда в магазинах появился роман без имени автора — книга была так и подписана «Аноним» (Anonymous), называлась «Основные цветы» (Primary Colors), а в главном герое безошибочно угадывался тогда 42-й президент США Билл Клинтон, избранный в главный офис США, если не мира, в 1994 году. Книга была о первой предвыборной кампании Клинтона и о том, что автор, колумнист еженедельника Newsweek Джо Клейн (Joe Klein) (он был в пуле Клинтона на предвыборной кампании 1994 года), позже назовет «неспособностью Клинтона к какой-либо сексуальной дисциплине»: другими словами, губернатору Арканзаса и будущему президенту США постоянно требовался контролер за его зиппером на брюках, который он в любую секунду был готов открыть. Все мы там были, в этом омуте плохо контролируемого желания, но у Клинтона либидо было сравнимо разве что с амбициями Хиллари и стоило Белого дома вице-президенту Альберту Гору (он проиграл выборы Джоржу Бушу-младшему в 2000 году), а в известной мере и Хиллари, которая несла на себе печать женщины, которую не хочет даже собственный муж.





45-й и 42-й президенты США, Трамп и Клинтон, с женами: рядом с Трампом — первая леди США, а потом главный соперник Трампа на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон. Это 2005 год, третья свадьба Трампа — на нынешней первой леди США, а тогда 37-летней бывшей модели Мелании Фото: indialivetoday.com

Однако, Дональд Трамп был бы счастлив, если бы книга о нем была что-нибудь в духе «Основных цветов».



Майкл Вульф без этой темы совсем тоже не обошелся: Трамп, как он пишет, полагает, что завалить жену друга — это то, что придает жизни особую краску, а еще среди его привычек — поговорить с приятелем о его супруге по громкой связи, когда она сидит рядом, а потом сообщить этому же приятелю, что он, Трамп, может по-дружески найти ему и получше вариант для **** (соития мужчины с женщиной), поскольку его жена — «не айс»: «Хочешь, поднимемся наверх (из офиса башни Трампа в «номера», так надо понимать) — должны приехать девочки из Лос-Анджелеса — незабываемое впечатление», — уговаривает Трамп мужа, в то время как жена слушает эту беседу по телефону.

Но нет, не сексуальные победы Трампа — а его абсолютная неспособность выполнять обязанности главы исполнительной власти и, соответственно, верховного главнокомандующего — ровно об этом говорят бесчисленные собеседники журналиста.

«Глупое дерьмо» — называет уже (уже!) избранного президента инвестиционный банкир Гэри Кон (Gary Cohn), «обдолбанный» — почти сразу приклеивает ему ярлык глава Совета национальной безопасности генерал МакМастер (H.R. McMaster), «тупой» — это характеристика Госсекретаря Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson), причем ставшая достоянием публики всего пару недель назад и автором не оспоренная, «идиот» — говорят о нем и медиаолигарх Руперт Мэрдок (Rupert Murdock), и его бывший глава аппарата, и его бывший помощник…

Западное крыло

По словам Вульфа, у него записано примерно 200 часов интервью с людьми из ближайшего окружения Трампа, из них три часа — с самим Трампом. Последний признает, что давал Вульфу интервью, но короткое и уж точно не для книги. Судя по всему, и многие другие, с кем оказывался в кампании или за обеденным столом Вульф, не понимали, что говорят в присутствии репортера, и не думали, что это потом ляжет на бумагу. Вульф утверждает, что в самом начале работы новый администрации США, когда в Белом доме творился форменный хаос — этому посвящено немало страниц книги, — ему удалось получить пропуск и застолбить себе место на диванчике в зальчике неподалеку от Овального кабинета. Другими словами, Вульф приходил в Белый дом не как член журналистского пула, а как знакомый знакомого и вообще всех, и никто толком не знал, почему он приходит и кто ему разрешил, но по умолчанию решили: кто-то привел, кто-то разрешил, кто-то выписал постоянный пропуск, «вездеход», — короче, примелькался. Белый дом сейчас говорит, что Вульф около 20 раз приходил в Западное крыло, где офис президента, главы его аппарата, был офис Беннона, равно как и других ключевых лиц команды Трампа. Журналисты пула Белого дома подтверждают: да, Вульфа часто там видели. Они же — в частности, известный репортер The New York Times из белодомовского пула Маги Хаберман (Maggie Haberman), пишут в своем Twitter, что какие-то вещи Вульф описывает точно, а какие-то — нет. Ловят на неточностях, в том числе и на перевранных цитатах, и другие журналисты или работники аппарата Западного крыла Белого дома, в том числе и те многие и многие, кто, проработав там пару месяцев, бежал от трамповского Белого дома как от огня. Очевидно, многие из них забывали предупреждать, что разговор off the record (не для печати), а может, и предупреждали, но Вульф посчитал тему настолько важной, что счел возможным журналистской этикой пренебречь. Впрочем, он и раньше был известен тем, что публиковал беседы не для печати и сдавал свои источники, пишет корреспондент известного политического сайта Vox.com. Что совершенно очевидно, так это то, что Стив Беннон был одним из главных источников Вульфа. Двое других, без которых этой книги не было бы, — это ныне уже покойный Роджер Айлз (Roger Ailes), многолетний глава консервативного канала Fox News, уволенный за сексуальные домогательства в 2016 году, и Кейт Уолщ (Kate Walsh), которая была заместителем главы аппарата Белого дома в первые два месяца президентства Трампа, когда там творился совершенный кошмар, связанный с отсутствием профессиональных людей — многие отказывались работать с Трампом — и с бесконечной войной всех со всеми. Уолщ отрицает, что называла Трампа «ребенком, оказавшемся в кресле президента».

Родная кукушка и кукушка чужая

Однако, ни один из героев книги не отрицает того факта, что в Западном крыле Белого дома шла война за влияние (и на уничтожение) между Стивом Бенноном — с одной стороны, и дочерью президента Иванкой Трамп и ее мужем, зятем президента, который постоянно был у ноги, Джеральдом Кушнером, — с другой. Беннон проиграл: в конце лета 2017 года Трамп его уволил. В этот момент книга Вульфа стала неизбежной: Беннон захотел высказаться. Как написал кто-то из аналитиков, «Огонь и ярость» — в той же степени книга Беннона, в какой и Вульфа. И самое первое интервью с Бенноном журналист записал еще в январе 2017 года, когда в башне Трампа команда «Сделаем Америку снова великой» с ужасом поняла, что их кандидат совершенно неожиданно для всех, включая самого кандидата, выиграл выборы, что Трамп-президент — это реальность и что с этим надо что-то делать. «Трамп понимает (что он теперь президент США)?» — спрашивал Роджерс Айлз Беннона во время обеда, который давал Майкл Вульф в своем доме на Манхэттене для компании из 6 человек. — «Он постепенно приходит к пониманию», — отвечал Беннон, который возглавил предвыборный штаб Трампа на последнем этапе гонки, когда, по опросам, Трамп отставал от Клинтон на 10–12 пунктов. — «Главное — окружить Трампа правильными людьми», — заключил Беннон, который, конечно, полагал, что окружать Трампа правильными людьми будет, прежде всего, он сам.

Реакция Беннона на скандал, связанный с выходом книги, для которой он был основным источником, неизвестна. Совершенно неожиданно он принес свои извинения Трампу — за резкие оценки в отношение его детей, в частности — сына Трампа, чью встречу с российским адвокатом Натальей Веcельницкой еще во время предвыборной кампании — та якобы обещала компромат на Хиллари Клинтон, Беннон назвал «предательством». Однако по сию пору Беннон не опроверг приведенные в книге факты.





Джеральд Кушнер (слева) и Стив Беннон: еще в одной команде Фото: seattletimes.com

Секреты Полишинеля

Самая частая реакция колумнистов и аналитиков на «Огонь и ярость» — а буквально нет англоязычного издания, которое не написало бы о книге в той или иной форме — «строго говоря, в Вашингтоне все так или иначе про это знали».

Про «это» — это про то, что:

• победа Трампа была полной неожиданностью. Единственно, кто считал, что Дональд Трамп победит, это была Мелания Трамп, которая этого очень не хотела. Когда генералу Флинну (он две недели был главой Совета национальной безопасности) кто-то сказал, что не стоило брать у русских $45 тыс. (за выступление на юбилее RT, где Флинн сидел за одним столом с Путиным), Флинн ответил: «Это только, если мы вдруг выиграем»;

• Трамп не обладает «базовыми интеллектуальными способностями» для того, чтобы быть президентом;

• он не обладает знаниями для того, чтобы возглавлять исполнительную власть, и отказывается слушать тех, кто эти знания имеет;

• у Трампа проблема с концентрацией внимания: твитт — это его предел;

• он совершенно зациклен на себе, в его спальне в Белом доме он потребовал поставить два телевизора — к тому, что уже был, и смотрит все передачи, где могут упомянуть о нем; его слова и решения — это реакция на то, что о нем пишут и говорят;

• обещания Трампа ничего не стоят, и верить на слово ему нельзя;

• он всегда хотел получить одобрение Руперта Мэрдока и хотел познакомиться с Путиным;

• помимо Javanka (вымышленное имя, образованное от сложения имен Ivanka и Jerald), советчиками Трампа являются шеф его аппарата генерал Келли (Kelly) и 28-летняя Хоуп Хигз (Hope Higgs), которая благодаря Иванке Трамп возглавила департамент коммуникаций Западного крыла: «Она, конечно, милая девушка, но», — пожимает плечами Вульф в интервью журналу Times.

• Наконец, Стив Беннон дает Трампу 33,3-процентный шанс, что он досидит до конца срока.

Еще 33,3% — что ему будет вынесен импичмент, другие 33,3% — под угрозой применения 25-й поправки к Конституции США (неспособность президента исполнять свои обязанности — власть переходит к вице-президенту) Трамп сам подает в отставку.

Финал

Дональд Трамп оценил книгу так: «Майкл Вульф — абсолютный лузер, который все придумал, чтобы продать эту ужасно скучную и лживую книгу». Что-что, а скучной эту книгу не назовешь — она читается буквально на одном дыхании.

Когда The Guardian, журнал New York и ряд других опубликовали главы из книги, пресс-секретарь Трампа Сара Хаккаби Сандерс (Sarah Huckabee Sanders) сказала на пресс-конференции, что Breitbart должен был бы уволить Беннона.

Breitbart — это фамилия основателя сайта, Andrew Breitbart, который открыл этот сайт, чтобы у крайне правых консерваторов был свой голос, место, где они смогут активно бороться с «голливудскими демократами», как Breitbart именовал тех, кто придерживался иных взглядов. Стив Беннон, который долго работал в инвестиционном бизнесе, познакомил основателя сайта с миллиардером Робертом Мерсерсом (Robert Mercers) и его дочерью Ревеккой. Было это в 2011 году. Эндрю Брейтбарт вскоре умер, а Мерсерсы, будучи людьми крайне консервативных взглядов, вложили в сайт $10 млн, пишет газета The Washington Post, Беннон вошел в совет директоров и быстро превратил сайт в крайне ксенофобское, популистское и антисемитское издание. Breitbart нашел и свою аудиторию, и своих рекламодателей: вплоть до увольнения Беннона из Белого дома сайт приносил несколько миллионов прибыли. Беннон же рассматривал Breibart — как место сбора всех консервативных сил: он готовился выдвинуться кандидатом в президенты США в 2020 году, пишет в книге Вульф.

Не случилось. Беннон проиграл.