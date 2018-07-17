ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве

Александра Дрыманова в начале 2018 года в Генпрокуратуре назвали причастным к получению взяток от криминальных структур. Сообщалось, что высокопоставленные сотрудники СКР, в том числе Дрыманов, получили деньги за освобождение из СИЗО подручного авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова. Утверждалось, что взятку им передал бизнесмен Дмитрий Смычковский, который часто бывал в СКР. Бывший заместитель Дрыманова Денис Никандров, арестованный по делу полковника СКР Михаила Максименко, говорил, что заплатил своему начальнику €9850 за покровительство и назначение на должность. При этом средства были перечислены на счет в латвийском банке, а глава московского СКР получил от заместителя банковскую карту и iPhone с приложением для управления ее балансом. Тогда Дрыманов заявлял, что Никандров оговорил его, а преследование офицеров по делу Максименко называл незаконным.Следственное управление ФСБ в попытке возбудить уголовное дело в отношении главы столичного СК направило материалы председателю СК РФ Александру Бастрыкину, но тот не стал открывать производство. Дрыманов остался в деле как свидетель.
1 июня стало известно, что Дрыманов подал в отставку.