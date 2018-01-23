Глава СК по Москве попал в обвинительное заключение по делу Шакро Молодого

Руководитель Следственного комитета по Москве генерал Александр Дрыманов за деньги способствовал освобождению криминального авторитета. Такую версию 23 января огласил прокурор Борис Локтионов на процессе в Мосгорсуде над полковником СК Михаилом Максименко.

Бывшего начальника управления собственной безопасности, близкого к главе СКР Александру Бастрыкину, полковника Максименко судят по делу о передаче взятки за освобождение Итальянца (Андрея Койчукова), человека из окружения вора в законе Шакро Молодого. По этому делу, возбужденному после скандальной перестрелке на Рочдельской улице в правительственном квартале Москвы, проходят еще несколько высших офицеров СКР. Осенью 2017-го СМИ сообщали, что проходили обыски и у главы СК по Москве генерала Дрыманова, однако он удержался на своем посту. Как сообщали источники NT интрига нынешнего процесса над Максименко — прозвучит ли на нем фамилия Дрыманова, санкцию на дело против которого не давал Бастрыкин. В обвинительном заключении, по данным источников NT, его фамилия в контексте коррупционной цепочки фигурировала.

Актуальную версию следствия изложил во вторник Локтионов: по его словам, «Дрыманов, [его заместитель Денис] Никандров и [руководитель Следственного управления ЦАО Москвы] Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение <...> предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений».

Подробнее о биографии Дрыманова и значении этого процесса для будущего СКР и его главы Александра Бастрыкина — читайте в сегодняшней статье NT «Ловушка для генерала».

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