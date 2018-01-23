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Глава СК по Москве попал в обвинительное заключение по делу Шакро Молодого

23.01.2018

Руководитель Следственного комитета по Москве генерал Александр Дрыманов за деньги способствовал освобождению криминального авторитета. Такую версию 23 января огласил прокурор Борис Локтионов на процессе в Мосгорсуде над полковником СК Михаилом Максименко.

Бывшего начальника управления собственной безопасности, близкого к главе СКР Александру Бастрыкину, полковника Максименко судят по делу о передаче взятки за освобождение Итальянца (Андрея Койчукова), человека из окружения вора в законе Шакро Молодого. По этому делу, возбужденному после скандальной перестрелке на Рочдельской улице в правительственном квартале Москвы, проходят еще несколько высших офицеров СКР. Осенью 2017-го СМИ сообщали, что проходили обыски и у главы СК по Москве генерала Дрыманова, однако он удержался на своем посту. Как сообщали источники NT интрига нынешнего процесса над Максименко — прозвучит ли на нем фамилия Дрыманова, санкцию на дело против которого не давал Бастрыкин. В обвинительном заключении, по данным источников NT, его фамилия в контексте коррупционной цепочки фигурировала.

Актуальную версию следствия изложил во вторник Локтионов: по его словам, «Дрыманов, [его заместитель Денис] Никандров и [руководитель Следственного управления ЦАО Москвы] Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение <...> предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений».

Подробнее о биографии Дрыманова и значении этого процесса для будущего СКР и его главы Александра Бастрыкина — читайте в сегодняшней статье NT «Ловушка для генерала».

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