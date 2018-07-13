Восемь лет для диверсанта

Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года. Суд зачел в этот срок около двух лет, который Панов провел под стражей, сообщает «Интерфакс».

О задержании в Крыму группы диверсантов 10 августа 2016 года сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, — говорилось в сообщении. — Цель диверсий и террористических актов — дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти».

По данным ФСБ, в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянск была обнаружена группа диверсантов. При попытке их задержать погиб сотрудник ФСБ. На месте боестолкновения обнаружены 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы, взрыватели, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины. ФСБ сообщила, что задержанный сотрудник ГУР МО Украины Евгений Панов, являющийся одним из организаторов диверсий, дал признательные показания. На Украине отрицали планы совершения терактов в Крыму.

Позднее Панов сказал адвокату, что признание он дал под пытками током, напоминает «Медиазона». По версии самого Панова, его задержали на КПП на границе Крыма, били и пытали. Через два дня Киевский районный суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство, а затем обвинили в подготовке диверсии в составе организованной группы, в покушении на контрабанду боеприпасов и в незаконном хранении боеприпасов.

Всего по делу «крымских диверсантов» арестованы 10 человек. Геннадий Лимешко получил 8 лет колонии общего режима, Андрея Захтея приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.