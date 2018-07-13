Свободные, но не лишние

В июне объем свободных денег у россиян достиг 29,7 тысяч рублей, по сравнению с маем индекс вырос сразу 23,2%.

В денежном выражении рост составил 5,6 тыс. руб., сообщают в исследовательском холдинге «Ромир». По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост еще более значительный — 25,3% (с 23,7 тыс. руб.). За 3 года июньский индекс свободных денег поднялся на 53,9% (с 19,3 тыс. руб. в 2015 году).

Больше всего объем свободных денег увеличился у жителей городов с населением от 100 до 500 тыс, там индекс поднялся ровно на треть. На втором месте — города-миллионники, где объем свободных денег увеличился на 20,3. Меньше всего ИСД поднялся в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек — на 17,7%.

«Вместе с тем, говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян преждевременно. Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных «отпускных». Проверить вывод можно будет после получения данных ИСД в июле и августе», — отмечают в «Ромире».

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги.