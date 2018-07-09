Великая Ахеджакова празднует юбилей

У Лии Ахеджаковой очередной юбилей. Ленты соцсетей рассыпаются в поздравлениях и признаниях. The New Times
все свои годы был счастлив вниманием и расположением великой актрисы. Ахеджакову отличает острое социальное чувство, несправедливость в отношении совершенно незнакомого ей человека — это для нее всегда личное, политика — не только сфера чудовищного и чужого, но то, что задевает ее жизнь и жизнь окружающих ее людей, а потому она не может себе позволить делать вид, что политика ее не касается. "Ох, увольте, я вне политики ",—подобное кокетство из-под матраса из уст Ахеджаковой невозможно себе представить. Ее касается все, что ранит живых и страдающих людей. И эти люди откликаются ей — будь она на сцене театра , на экране кинозала или в телевизионном ящике, где, впрочем, ее практически не бывает. За годы своего бумажного и электронного существования NT многажды публиковал интервью и комментарии Ахеджаковой. Поздравляя замечательного мастера с очередным юбилеем, мы рады предложить нашим читателям некоторые из них.
"ЮБИЛЯР АХЕДЖАКОВА" https://newtimes.ru/articles/detail/3961/
"БЕШЕНСТВО РИСКА " https://newtimes.ru/articles/detail/48724/
О БОРИСЕ ЕЛЬЦИНЕ https://newtimes.ru/articles/detail/12873/
Об ЭЛЬДАРЕ РЯЗАНОВЕ https://newtimes.ru/articles/detail/104995/
ОБ ИГОРЕ КВАШЕ https://newtimes.ru/articles/detail/56661/