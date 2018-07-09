Два триллиона за три года

Повышение ставки НДС с 18% до 20% позволит получить федеральному бюджету более двух трлн рублей за три года: 633,5 млрд рублей в 2019 году, 678,2 млрд — в 2020-м и 728,3 млрд — в 2021-м.

«В 2019 году ожидается существенное увеличение доходов федерального бюджета по отношению к ВВП, что связано с предполагаемыми изменениями налогового законодательства (в первую очередь, повышением ставки НДС с 18 до 20%), ростом нефтегазовых доходов на фоне более высокой цены на нефть по сравнению с заложенной в бюджет на текущий год и изменением ряда других макроэкономических показателей», — говорится в подготовленном Минфином проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019—2021 годы.