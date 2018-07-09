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#Деньги

Два триллиона за три года

09.07.2018

Правительство рассчитывает получить более двух трлн рублей за три года от повышения ставки НДС

Повышение ставки НДС с 18% до 20% позволит получить федеральному бюджету более двух трлн рублей за три года: 633,5 млрд рублей в 2019 году, 678,2 млрд — в 2020-м и 728,3 млрд — в 2021-м.

«В 2019 году ожидается существенное увеличение доходов федерального бюджета по отношению к ВВП, что связано с предполагаемыми изменениями налогового законодательства (в первую очередь, повышением ставки НДС с 18 до 20%), ростом нефтегазовых доходов на фоне более высокой цены на нефть по сравнению с заложенной в бюджет на текущий год и изменением ряда других макроэкономических показателей», — говорится в подготовленном Минфином проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019—2021 годы.

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Документ был внесен в парламент правительством 16 июня. 

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев оценил новый майский указ президента о развитии экономики и повышении уровня жизни в ближайшие шесть лет в дополнительные 8 трлн рублей. Кроме повышения НДС власти намерены повысить пенсионный возраст, против чего выступает подавляющее большинство жителей страны.

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