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#Медиа

Журналист — иностранный агент

03.07.2018

Авторов СМИ — иностранных агентов предлагают наделить тем же статусом

Проект поправок к закону о СМИ — иностранных агентах позволяет признать таковыми любую структуру или человека не только за распространение материалов, но и если они за деньги участвуют в их создании.

Как пишут «Ведомости», на таких «вторичных» агентов будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях, то есть они должны будут маркировать материалы, проходить ежегодный аудит и сдавать отчетность каждые полгода. Порядок применения этих правил определит Минюст. 

Ко второму чтению из законопроекта исчезло требование о том, чтобы любые репосты информации СМИ-иноагентов содержали указание на их статус, и о возможности без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы без этого предупреждения. Но сайты самих агентов, нарушающих закон, будут блокироваться сразу — в первой версии им давали 15 дней на устранение нарушений.

По словам сотрудников аппарата и нескольких депутатов Госдумы, поправки будут одобрены 3 июля комитетом по информационной политике. Принять проект во втором чтении планируется на следующей неделе.

Первый законопроект о СМИ — иностранных агентах Госдума приняла в ноябре 2017 года в ответ на признание телеканала Russia Today иностранным агентом в США. В реестре СМИ — иностранных агентов Минюста РФ девять наименований: «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

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