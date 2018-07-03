Журналист — иностранный агент

Проект поправок к закону о СМИ — иностранных агентах позволяет признать таковыми любую структуру или человека не только за распространение материалов, но и если они за деньги участвуют в их создании.

Как пишут «Ведомости», на таких «вторичных» агентов будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях, то есть они должны будут маркировать материалы, проходить ежегодный аудит и сдавать отчетность каждые полгода. Порядок применения этих правил определит Минюст.

Ко второму чтению из законопроекта исчезло требование о том, чтобы любые репосты информации СМИ-иноагентов содержали указание на их статус, и о возможности без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы без этого предупреждения. Но сайты самих агентов, нарушающих закон, будут блокироваться сразу — в первой версии им давали 15 дней на устранение нарушений.

По словам сотрудников аппарата и нескольких депутатов Госдумы, поправки будут одобрены 3 июля комитетом по информационной политике. Принять проект во втором чтении планируется на следующей неделе.