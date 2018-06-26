Путин назначил полпредов в федеральных округах

Как следует из сообщений Кремля, Путин освободил Олега Белавенцева от должности полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, а Игоря Холманских от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе. Их места заняли соответственно Александр Матовников и бывший советник президента Николай Цуканов.

Матовников окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ им. Ворошилова. С 1986 года служил в антитеррористическом подразделении «А» КГБ СССР. В 2013 году был переведен в Министерство обороны и назначен на должность заместителя командира Сил специальных операций, отмечает ТАСС.

Бывший помощник президента по вопросам информационных технологий Игорь Щеголев стал полпредом президента в Центральном федеральном округе. Ранее на этом посту работал Алексей Гордеев, назначенный заместителем председателя правительства РФ по сельскому хозяйству.

Сохранили свои посты полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, полпред в Северо-Западном округе Александр Беглов и полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов.



