Александр Шестун попросил защиты от ФСБ у главы Следкомитета

В письме, которое Александр Шестун передал в редакцию ПАСМИ, он описывает историю конфликта с губернатором Московской области Адреем Воробьевым, говорит о своей невиновности и просит Бастрыкина лично разобраться в уголовном деле.

Басманный суд Москвы арестовал Александра Шестуна 14 июня. Ему инкриминируют превышение полномочий в виде выделения земельных участков десять лет назад. СК настаивает, что Шестун нанес ущерб государству на сумму 62,8 млн руб. Сам Шестун и на суде, и раньше говорил, что преследование, которому он подвергается, это месть со стороны главы Подмосковья Андрея Воробьева, начальника внутренней политики АП Александра Ярина и начальника управления «К» (преступления в финансовой сфере) Службы экономической безопасности ФСБгенерала Ивана Ткачева.

Публикуем письмо Шестуна полностью.

«Уважаемый Александр Иванович!

Много лет знаю Вас лично и считаю, что Вы профессиональный и бескомпромиссный руководитель. Последний раз мы с вами виделись около четырех лет назад после участия в Совете безопасности в городе Грозный. Я провожал Вас до самолета и предлагал Вам принять участие в волейбольном матче, учитывая ваши физические данные и в первую очередь высокий рост, в команде Николая Платоновича Патрушева. Вы отказались, сославшись на занятость, после чего мы расстались, пожав друг другу руки.

До этой встречи мы с вами общались в октябре 2009 года по вопросу вымогательства 5 мл. рублей сотрудником Генпрокуратуры по ЮФО, начальником управления Абросимовым С.В. за невозбуждение уголовного дела в отношении меня.

В связи с этим я написал заявление в ФСБ РФ. Далее с сотрудниками управления «М» ФСБ РФ мы приехали к Вам и получили резолюцию на задержание высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры Абросимова С.В.

На следующий день с сотрудниками управления «М» и 9-го управления ФСБ РФ был задержан Абросимов С.В. при передаче ему 5 млн руб., мною из рук в руки, с поличным.

Впоследствии он был осужден по ст. 159.4 УК РФ и получил 6 лет лишения свободы. Начальник управления «М» ФСБ — Дорофеев и начальник шестой службы девятого управления ФСБ Ткачев давали мне гарантии безопасности и защиту от мести высокопоставленных покровителей Абросимова. «Это честь ФСБ — защитить Вас!» — говорили они мне.

Однако после ареста Абросимова на следующий день сто сотрудников ГУЭБ и ПК МВД РФ с поддержкой отряда «Рысь» задержали мою заместительницу Базанову Е.Ю. За якобы взятку, которой не было, и впоследствии этот эпизод был отменен Верховным судом. Заявитель от ГУЭБ и ПК Юсуп Каримов имел фальшивый паспорт, под которым на самом деле скрывался полковник ГУЭБ и ПК Борис Калимулин. Это была месть за Абросимова С.В.!

Это подтвердил в своих показаниях зам. прокурора Московской области Станислав Буянский. Он отметил, что задержание Базановой сотрудниками ГУЭБ и ПК координировалось и направлялось сотрудниками Московской областной прокуратуры Урумовым и Игнатенко с целью заставить Базанову Е.Ю. оговорить меня.

После того как им не удалось «сломить» Базанову, ГУЭБ и ПК вместе с Московской областной прокуратурой удалось убедить Следственный комитет Московской области возбудить на меня уголовное дело по ст. 209 УК РФ, по заявлению криминального авторитета «Графа» — Романова Сергея Николаевича.

Он заявил, что три года до этого дал мне взятку, ничем не подтвердив свои показания, и мне понадобилось три года, чтобы доказать голословность его обвинений. Уголовное дело было закрыто за отсутствием события преступления, но сколько здоровья было потеряно!

Параллельно с этим осенью 2009 года на меня «наехала» группировка прокурорских сотрудников. Игнатенко, Базылян, Назаров, Урумов и др., которые требовали от меня передать под контроль МУП «Серпуховские недра», поставив их человека директором предприятия, разрабатывающего карьеры в Серпуховском районе. Также они требовали 2 млн долларов США за общее покровительство.

После этого я обратился в ФСБ, где указал о вымогательстве у меня указанной выше суммы денег и установлении мною факта широкомасштабной незаконной деятельности по организации казино, залов игровых автоматов на территории всего Подмосковья под «крышей» группировки генерала Игнатенко, зам. прокурора области. В результате было задержано и арестовано около десяти высокопоставленных сотрудников Московской областной прокуратуры.

В 2011 году все эти события широко освещались на центральных телеканалах, где я принимал активное участие и поддерживал системную работу СК РФ по борьбе с коррупционерами в собственных рядах, в отличие от позиции Прокуратуры, на тот момент защищающей своих «прокуроров-бизнесменов».

В отместку за публичную критику областная прокуратура инициировала более ста доследственных проверок в отношении главы Серпуховского района Шестуна А.В. Однако все эти проверки показали законность и обоснованность деятельности Администрации района с 2003 по 2013 год.

В 2013 году пришел к власти губернатор Подмосковья Воробьев А.Ю. У меня сложились с ним нормальные рабочие отношения. Но когда ко мне обратилась компания «Капитал плюс» (налогоплательщики района) с жалобой на волокиту и вымогательство со стороны правительства Московской области и попросила оказать содействие в получении лицензии на недропользование (добычи песка и гравия), у меня возник конфликт с губернатором.

После разговора с Воробьевым о данной проблеме он отправил меня и «Капитал плюс» в министерство экологии МО, которое выдает лицензии на недропользование, а руководители этого ведомства отправили к компании «Основа» с директором Иванченко, где он озвучил «расценки» взятки за 1 кубометр — 1 доллар за получение лицензии. Недрозапасы на участке, находящемся в собственности «Капитал плюс», — около 10-12 млн м3, а значит итоговая сумма взятки насчитывала 10 млн $, или 350 млн руб.

Во время посещения Воробьевым Серпуховского Лифтостроительного завода, я озвучил мало того, что незаконную, да еще и «космическую» сумму взятки, на что Воробьев начал оскорблять меня нецензурной бранью и угрожать уголовным преследованием.

По данному вымогательству взятки я обратился к полковнику ФСБ Ткачеву И.И., начальнику 6-й службы 9-го управления, который впоследствии стал начальником управления «К» ФСБ и получил звание генерал-майора.

Ткачев гарантировал мне соблюдение законности при назначении и проведении аукциона на получении лицензии на недропользование. Однако вместо этого Ткачев И.И., спустя некоторое время, встал на сторону Воробьева А.Ю. И вместе с Андреем Вениаминовичем Яриным, начальником Главного управления внутренней политики Администрации президента, стал шантажировать меня тем, что они признают мой дом незаконным, а я с пятью малолетними детьми пойду на улицу. В обмен на сохранение моего жилого дома они требовали заявление об отставке с поста Главы Серпуховского района, угрожали посадить по сфабрикованному делу.

Я отказался писать, несмотря на угрозы. Исковые заявления правительства Московской области о незаконности моего жилого дома Серпуховский федеральный суд не признал, так как все экспертизы были в мою пользу. Доследственная проверка СК Московской области также показала, что все законно и обоснованно.

Далее Ткачев с Воробьевым потребовали от меня не выдвигать свою кандидатуру на выборы главы Серпуховского района и не препятствовать незаконной работе мусорного полигона ТБО «Лесная», отравлявшего все вокруг. В случае моего отказа угрожали посадить в тюрьму.

Администрация района выиграла исковое заявление о запрете эксплуатации полигона ТБО «Лесная» в Арбитражном суде Московской области в первой инстанции. Я отказался от их требования моего неучастия в выборах, так как это мое конституционное право.

Все угрозы и требования генерала ФСБ Ткачева И.И., начальника ГУВП Администрации президента Ярина А.В. и руководителя администрации губернатора Подмосковья Кузнецова Михаила Михайловича были записаны на диктофон и опубликованы в сети в виде видеообращения к президенту России Путину Владимиру Владимировичу.

После этого весной 2018 года администрация Серпуховского района подверглась массовым силовым мероприятиям с участием сотрудников Управления ФСБ по г. Москве и Московской области, ГУВД МО, с поддержкой спецподразделений в масках, бронежилетах с автоматическим оружием.

На протяжении апреля—мая 2018 года силовые структуры терроризировали район, приезжая по несколько раз в неделю в составе не менее, чем по 100 сотрудников, и провели более 80 обысков, зачастую до пяти утра, выламывая двери, применяя грубую физическую силу.

Следственный комитет Московской области не принимал участия в этих «политических разборках». Однако генерал ФСБ Ткачев, используя свои дружеские связи с начальником управления СК РФ генералом Алышевым, сумел привлечь для возбуждения данного заказного уголовного дела заместителя генерального прокурора Гриня В.Я.

Характерно, что следователям Алышева удалось заключить меня под стражу в день объявления Советом депутатов Серпуховского района начала предвыборной кампании в муниципалитете, таким образом исключив меня из участия.

Уважаемый Александр Иванович!

Прошу Вас лично разобраться в незаконном возбуждении в отношении меня уголовного дела 118 02 007703 000166 от 13 июня 2018 года в 2:00 ночи по признакам преступления, предусмотренного п. «В» 3 и ст. Ст 286 УК РФ, возбужденного ГСУ СК РФ.

Мне вменяется, что 22.12.2010 между ООО «Центр» и исполняющим обязанности Главы Серпуховского района Соколовым С.А. были подписаны постановления № 2220, 222, 2222, 22230 расторжения договоров аренды и предоставления участка в собственность ООО «Центр» по льготной цене, установленной п. 3 и 3 ст. 12 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской области» — в размере, равном десятикратному размеру ставки земельного налога на единицу площади земельного участка на 01.01.2010.

Серпуховская прокуратура вышла с протестом в Серпуховский Федеральный суд в 2011 году, однако требования о расторжении договоров купли-продажи были отклонены.

В 2014 году согласно предписанию Серпуховской прокуратуры Администрация района обратилась в Арбитражный суд о расторжении договоров купли-продажи земельных участков с ООО «Центр». Было вынесено решение оставить в силе данные договоры.

Мне непонятно, почему на меня возбуждается уголовное дело за решения, которые я не принимал, и постановления, мною не подписанные.

Доводы обвинения о том, что я давал «незаконные указания» подписывать документы, имеющие отношение к ООО «Центр», Е.В.Слухаю и А.Н.Пирковскому, не соответствуют действительности, так как Слухай указывает, что все подписал самостоятельно, без давления с моей стороны. Пирковский А.Н. вообще примерно лет восемь назад умер!!!

Я утверждаю, что никаких указаний этим лицам не давал и к подписанию вышеуказанных документов не принуждал, они действовали самостоятельно и в рамках своих полномочий после согласования со всеми руководителями служб.

Данный земельный участок принадлежит ООО «Центр» и используется последним строго по назначению. На нем построены ООО «Центр» и введены в эксплуатацию несколько торговых объектов площадью по несколько тысяч квадратных метров каждый, построены открытые торговые площадки, дороги, парковки, котельная, водозаборный узел, выполнены работы по водоотведению, подведен газ с проколами под трассой, смонтированы очистные сооружения, установлено ограждение, выполнены работы по благоустройству и уличному освещению. ООО «Центр» является одним из самых крупных в районе налогоплательщиков.

Учитывая столь длительное сотрудничество со Следственным комитетом и вследствие этого мои репутационные потери, а также мой вклад в создание положительного имиджа ведомства, прошу Вас взять под личный контроль расследование уголовного дела. Надеюсь, уважаемый Александр Иванович, что расследование данного уголовного дела будет всесторонне и объективно».