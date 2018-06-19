Российские деятели культуры просят президента РФ помиловать Олега Сенцова

Уважаемый Владимир Владимирович!

Человек умирает.

Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет.

Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает.

Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь.Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями.Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас.

С уважением,

Константин Бронзит

Андрей Звягинцев

Павел Лунгин

Екатерина Мцитуридзе

Юрий Норштейн

Владимир Познер

Ксения Собчак

Александр Сокуров

Валерий Тодоровский

Алексей Учитель

Алексей Федорченко

Чулпан Хаматова





Обращение было опубликовано на сайте "Эха Москвы". Украинского режиссера Олега Сенцова в России осудили на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая он держит бессрочную голодовкус требованием освободить 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Владимира Путина не раз просили о его помиловании, с призывом освободить Сенцова выступали деятели культуры, члены Европарламента, Европейской киноакадемии и американского ПЕН-центра.

