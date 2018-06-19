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Родителям заявивших об изнасилованиях воспитанников челябинского интерната может грозить уголовная ответственность

19.06.2018

Полиция Красноармейского района Челябинска завела уголовное дело по жалобе воспитателей Лазурненского интерната, воспитанники которой рассказали об изнасилованиях. Педагоги пожаловались на клевету.

Как сообщает Znak.com, полиция возбудила дело о клевете после проверки по заявлению педагогов. Источник издания рассказал, что дело завели 9 июня. «Пока фигурантов в нем нет, но очевидно, что заявители винят в распространении ложной информации родителей детей», — добавил он.

«КоммерсантЪ» поговорил с адвокатом правозащитной организации «Зона» Андреем Лепехиным, который представляет интересы нескольких приемных семей. «Родители ничего не утверждали, они заявили со слов детей, а правда это или нет, должны проверить прежде всего следователи», — сказал он, добавив, что никакого процессуального решения в отношении воспитателей не было, и семьи воспитанников интерната опасаются, что их могут привлечь к ответственности.

В феврале несколько приемных семей заявили об изнасилованиях сирот в Лазурненском интернате под Челябинском. Дети рассказывали о насилии со стороны четырех педагогов и двух посетителей. Родители отмечали, что после приезда в семьи дети не общались между собой, но их рассказы совпали. СК возбудил уголовное дело, но спустя месяц подозреваемые в изнасилованиях педагоги вернулись к работе в интернате, СК завел дело о халатности. В апреле региональные власти объявили, что закроют интернат из-за ограничений подачи воды.

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