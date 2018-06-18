Все посылки россиян из иностранных интернет-магазинов хотят обложить налогами

Для россиян могут ввести пошлины на все покупки в иностранных интернет-магазинах. Соответствующее предложение поступило в Минфин от Федеральной таможенной службы.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. ФТС предлагает снизить таможенную пошлину с 30% до 20%, ввести комбинированную ставку (например, не менее €1 за 1 килограмм), а также обложить налогами коммерческие товары дешевле €200. Ввести изменения предлагается через 1-2 года. В службе отметили, что предлагают распространить требования технического регулирования на международную торговлю, «чтобы обезопасить покупателей от последствий приобретения определенных категорий товаров, например, GPS-трекеров».

Сейчас посылки россиян из интернет-магазинов облагают 30% пошлиной только если их общая стоимость в месяц превышает €1000, а вес — 31 килограмм. Минфин предлагал с 1 июля снизить беспошлинный порог до €500. Замглавы ФТС Тимур Максимов рассказал «Ведомостям», что такая мера не решит проблему дисбаланса между российской и трансграничной интернет-торговлей. По его словам, 95% посылок из онлайн-магазинов в России не дороже €30, а стоимость иностранных посылок в России в прошлом году превышала €200 только в 0,02% случаев.

Кроме того, с 1 июля вдвое снизится порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов. Сборы будут брать с посылок дороже €500. В Минфине добавили, что перед вводом сбора на все товары с зарубежных сайтов нужно оценить, готовы ли сотрудники таможни и ее информационные системы к росту нагрузки. «Если это будет происходить плавно, то можно говорить о дальнейшем снижении», — добавил чиновник.



