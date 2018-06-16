Бывшие сотрудники Cambridge Analytica работают в кампании по переизбранию Трампа

Бывшие сотрудники Cambridge Analytica сотрудничают с кампанией по переизбранию Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году. Они были замешаны в скандале с утечкой личных данных 87 млн пользователей Facebook, которые потом использовались в политической рекламе в ходе президентской кампании Трампа.

Как пишет Associated Press, с кампанией по переизбранию Дональда Трампа сотрудничает консалтинговая фирма Data Propria, которую основал бывший сотрудник Canbridge Analytica Мэтт Осковски. Он руководил командой, участвовавшей в кампании Трампа в 2016-м. Помимо Осковски, в Data Propria работают еще три бывших сотрудника Cambridge Analytica. Журналисты узнали, что Осковски рассказывал кому-то о своей работе «над президентскими делами к 2020 году» вместе с главой штаба по переизбранию Трампа Брэдом Парскалом. Парскал одновременно является совладельцем компании, которой принадлежит Data Propria.

Услуги, которые предлагает компания, схожи с тем, чем занималась Cambridge Analytica, в том числе это — создание психологических портретов избирателей на основе личных данных. Мэтт Осковски заявил изданию, что не работает над переизбранием Трампа на должность президента США. По его словам, компания будет сотрудничать с комитетом Республиканской партии на выборах в Конгресс в 2018 году.

В марте стало известно, что Cambridge Analytica собрала данные 87 млн. пользователей Facebook и использовала их в ходе президентских выборов в США для составления портретов избирателей. Глава соцсети Марк Цукерберг извинился на заседании в Конгрессе США. Позже Cambridge Analytica заявила, что прекратит деятельность из-за потери клиентов и судебных исков. На заседании в Конгрессе США бывший сотрудник компании Кристофер Уайли заявил, что данные передавалисьтакже компаниям, связанным с российскими спецслужбами.