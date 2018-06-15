Последние решения Кремля

Решения, принятые по шумок открытия ЧМ—2018 , наводит на далеко идущие выводы.





А раз Путин больше на выборы не собирается, то и Конституцию РФ , скорее всего, как минимум в плане увеличения числа президентских сроков, менять не будут.

Однако проблема: как Путину уйти и при этом остаться главой государства — остается. Знаит, ее будут решать другим путем: через изменение полномочий существующих органов власти. Не исключено — путем повышения роли Госсовета.

На эту мысль наводит и новое распределение полномочий среди начальников Администрации президента, содержащееся Первое — это повышение пенсионного возраста , причем в ключевом электорате Путина — женщины 55+, говорит о том, что вопрос выборов для него больше не стоит. На эту же мысль наводит и увеличение НДС с 18 до 20%, что не только ударит по бизнесам (и заставляет думать, что правительство и дальше будет "уточнять" налоги — значит, инвестиций никто особо не ждет), но ударит и по потребителям: цены неибежно вырастут.А раз Путин больше на выборы не собирается, то и Конституцию РФ , скорее всего, как минимум в плане увеличения числа президентских сроков, менять не будут.Однако проблема: как Путину уйти и при этом остаться главой государства — остается. Знаит, ее будут решать другим путем: через изменение полномочий существующих органов власти. Не исключено — путем повышения роли Госсовета.На эту мысль наводит и новое распределение полномочий среди начальников Администрации президента, содержащееся в указе президента об оптимизации структуры АП.

Среди главных бенефициаров — Сергей Кириенко, который существенно расширил объем своего бюрократического контроля с двух управлений — до четырех. Теперь ему подчиняется контроль за всем, что связано с интернетом , а не только наблюдение за контентом и соцсетями , как было раньше: управление по развитию информационно—коммуникационных технологий перешло к нему от прежнего помощника президента Игоря Щеголева, которому в АП места не нашлось. Второй важный приобретенный Кириенко функционал — управление по обеспечению деятельности Госсовета, в который входят губернаторы.Известно, что Путин был очень доволен результатами президентских выборов , теми 76%, которые ему обеспечил Кириенко. Передача последнему под контроль Госсовета вполне вероятно связана с будущим усилением этого пока вполне номинального органа власти. Сейчас это совещательный орган, но простым решением президента он может быть серьезно усилен, для чего не придется менять Конституции . Напомним, что Путин не раз уже подчеркивал, что Конституции не менял ни в 2008 году, когда в кресло президента сел Дмитрий Медведев, не намерен он это делать и в будущем.Еще один бенефициар указа — глава АП Антон Вайно, которому перешло под контроль управление по противодействию коррупции , а это инструмент контроля за крупными чиновниками, а так же управление протокола и управление по связям с зарубежными государствами.Таким образом, Путин усилил и, одновременно, уравновесил ставленников двух важнейших привластных клана : Ковальчуков ( Кириенко) и Чемезова (Вайно).