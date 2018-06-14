Европарламент потребовал освободить Олега Сенцова

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием освободить режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России. Также резолюция призывает европейские страны продлить санкции против российских чиновников и бизнесменов.

«В день, когда в России стартует чемпионат мира по футболу, Европарламент требует, чтобы Россия соблюдала свои внутренние и международные обязательства по соблюдению прав человека, в том числе права на свободу слова и свободу собрания», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте Европарламента.

За резолюцию проголосовали 485 депутатов, 76 выступили против ее принятие, 66 воздержались. Документ, помимо призыва освободить Сенцова и еще около 70 украинских граждан из российских тюрем, осуждает нарушения международного законодательства, которые Россия допускает в Крыму. В частности, это навязывание своих законов, милитаризация полуострова и систематические нарушения прав человека.

Режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. В 2015 году суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов на полуострове. С 14 мая Сенцов держит голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Она продолжается 32 дня. 4 июня УФСИН назвала его состояние стабильным и отметила, что режиссер получает поддерживающую терапию.

1 июня стартовала глобальная акция #SaveOlegSentsov. Она началась с призыва депутатов Европарламента освободить режиссера.