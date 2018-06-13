Новая администрация Путина

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Сильно обновив правительство, президент сохранил костяк администрации. Он оставил, вопреки слухам об уходе, Брычеву, Суркова и Ушакова, взял двух новых помощников — генералов ФСБ и уволил соратника по КГБ Школова.

Поспешили проститься

Немного предыстории. Сразу после инаугурации, произведя ротации в правительстве, Путин взял месячную паузу для утверждения нового состава кремлевской администрации. Это породило множество утечек в федеральных СМИ, агентствах и телеграм-каналах о возможности серьезных перестановок в АП.

Ошиблось в прогнозах даже государственное информагентство «РИА Новости», которое предсказывало, что помощник президента, многолетняя глава государственно-правового управления Лариса Брычева перейдет в судьи, а затем в председатели Конституционного суда, сменив на высшем судебном посту Валерия Зорькина. В КС агентство «отправило» и главу СКР Александра Бастрыкина. Но прогноз пока не сбывается: Брычева продолжит руководить законотворческим управлением Кремля. Как объясняют собеседники NT, давно готовящиеся кадровые и структурные изменения в силовых и судебных органах отложены как минимум до окончания Чемпионата мира по футболу, проходящего в России до середины июля (все силы брошены на обеспечение безопасности), а возможно, и на более длительные сроки.

Поиск компромисса с Западом по урегулированию на Донбассе продолжается — и пока нет никаких решений, в Кремле не готовы менять ключевых участников переговоров



Отложены и замены во внешнеполитическом блоке Кремля. Свои посты сохранили помощник по международной тематике 71-летний экс-посол в США Юрий Ушаков, отставку которого в силу преклонного возраста предрекал «Коммерсант», а также кремлевский куратор ДНР и ЛНР и главный переговорщик с Западом по Украине Владислав Сурков, в чьем уходе также не сомневались информированные источники федеральных СМИ. В вину Суркову ставили, в частности, прошлогодний силовой переворот в ЛНР. Остался на посту и известный тесными связями с лидерами «Новороссии» экономический советник президент Сергей Глазьев, чей уход эти СМИ также предсказывали.

Как объясняют близкие к администрации президента источники NT, поиск компромисса с Западом по урегулированию на Донбассе продолжается – и пока нет никаких решений, в Кремле не готовы менять ключевых участников переговоров, в том числе и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Как и ожидалось, на прежних постах осталось все руководство администрации: ее шеф Антон Вайно, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко, а также все простые заместители, включая пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова (на чей пост прочили представителя предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова, получившего в итоге повышение в ВГТРК).

Новички в силовом блоке

Основные изменения коснулись силового и кадрового блоков администрации. Здесь появились два новых генерала ФСБ. Глава Лубянки Александр Бортников в среду лишился еще одного заместителя. Вслед за Евгением Зиничевым, ушедшим с поста замдиректора ФСБ на работу в правительство и возглавившим МЧС, получил новое назначение и его недавний коллега, статс-секретарь ведомства генерал-полковник юстиции Дмитрий Шальков: он занял пост помощника президента и руководителя контрольного управления администрации. В органах госбезопасности Шальков, судя по официальной биографии работал с 1993 года. До него эту позицию занимал гражданский чиновник — давний соратник премьера Дмитрия Медведева, его сокурсник по юрфаку ЛГУ Константин Чуйченко, возглавивший аппарат обновленного в мае правительства.

Что именно будет курировать еще один генерал ФСБ, появившийся в администрации президента, Анатолий Серышев, в указах не говорится. Почти вся карьера 53-летнего генерала связана с органами КГБ-ФСБ: до 2016 года он возглавлял управление ФСБ по Карелии, а последние полтора года (с декабря 2016-го) работал замруководителя Федеральной таможенной службы. В Федеральную таможенную службу (ФТС) он перешел вскоре после того, как ее возглавил также выходец из ФСБ Владимир Булавин вместо Андрея Бельянинова, отставленного после громких обысков у него (по инициативе того же ФСБ) летом 2016 года.

Отставка Школова, давнего, еще со времен работы в дрезденской резидентуре КГБ, соратника Путина, пока стала самым резонансным кадровым изменением в администрации



Евгений Школов был отправлен в отставку

Фото: 8newsru.ru

По сведениям источников NT, Серышев будет курировать кадровую политику вместо уволенного помощника Евгения Школова. Отставка давнего, еще со времен работы в дрезденской резидентуре КГБ, соратника Путина, пока стала самым резонансным изменением в администрации. Школова называли одним из главных силовиков страны, противником реформы МВД, которую проводил, будучи президентом, Медведев (Школов в то время был замглавы МВД), и негласным куратором главного управления МВД по борьбе с экономической преступностью и коррупцией (ГУЭБиК). Школова тогда называли «теневым министром внутренних дел» и — покровителем генерала Дениса Сугробова ( в апреле 2017 года осужден на 22 года колонии строго режима) , который начал войну с ФСБ и проиграл. Проиграл и Школов.

Также ушел в отставку

Игорь Щеголев...

Фото: premier.gov.ru

В 2013 года он получил вполне бессмысленную должность уполномоченного президента по антикоррупционным проверкам (в том числе, проверкам деклараций о доходах). То, что Школов — кандидат на выход стало понятно после майских перестановок в правительстве: близкий к Школову экс-начальник кадрового управления Кремля Олег Плохой, перед выборами переведенный на пост замминистра юстиции, вопреки ожиданиям, не возглавил Минюст в новом правительстве Медведева.



... и Герман Клименко

Фото: Wikimedia

Помимо Школова, ушли в отставку два куратора интернета и IT в администрации президента: помощник Путина, много лет руководивший его протоколом, Игорь Щеголев, а также недолгое время проработавший советником президента по интернету Герман Клименко. За два года на этом посту он удостоился личной встречи с президентом лишь однажды.



Эти изменения собеседники NT объясняют тем, что теперь интернет станет зоной ответственности внутриполитического блока администрации, и новых кураторов будет подбирать уже сам Сергей Кириенко.

Однако не все кадровые интриги в среду были разрешены. На момент публикации еще не были опубликованы указы о начальниках кремлевских управлений и полномочных представителей президента в федеральных округах. NT будет следить за новыми назначениями.