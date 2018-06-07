Обмену не подлежит

В ходе прямой линии президенту Рф Владимиру Путину задали вопрос о возможности обмена журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного на Украине, на отбывающего срок в России режиссера Олега Сенцова.Путин ответил: «Вышинского украинцы арестовали за журналистскую деятельность. Что касается другого фигуранта — Сенцова — он задержан за подготовку взрыва, теракта, от которого могли пострадать конкретные люди. Это несопоставимо. Поэтому мы пока об этом не думали. На Украине должен возобладать здравый смысл, и мы сможем вернуть нашего журналиста».
Путин заявил, что надеется на освобождение Вышинского, «в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят». Об идее обменять других россиян и украинцев, находящихся под стражей на территориях стран, Путин упоминать не стал.
Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных, которые отбывают срок в российских тюрьмах. Сам режиссер отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
Правоохранители Украины 15 мая задержали руководителя РИА Кирилла Вышинского, заявив о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных России, которая использовалась в рамках гибридной информационной войны против Украины