Американский ПЕН-Центр потребовал от Путина освободить Олега Сенцова

Американский ПЕН-Центр направил в администрацию президента России письмо с требованием «немедленно и безоговорочно освободить незаконно заключенного в тюрьму украинского режиссера Олега Сенцова».

Об этом сообщил журналист Сергей Пархоменко.

«Мне кажется, это довольно мощная новость, потому что список 48 писателей, журналистов и кинематографистов, подписавших письмо, на этот раз совершенно выдающийся. Это реально весь цвет современной американской литературы. Состав из числа тех, кого в Штатах обычно называют «Списком А», то есть знаменитости первого ряда, обремененные самыми почетными регалиями, премиями, званиями, и имеющие самое заметное влияние на общественное мнение», — написал Пархоменко в Facebook.

Среди подписавших письмо два Нобелевских лауреата по литературе: Джон Кутзее и Герта Мюллер. А также известные писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иен Макюэн, Маргарет Этвуд, Пол Остер, Дэниэл Хэндлер, Франсин Проуз, Джордж Сондерс, Элис Сиболд, Арт Шпигельман, Энн Тайлер.

«Многочисленные правительственные и правозащитные организации рассматривают обвинения в адрес Сенцова как политически окрашенные, беспочвенные измышления, возникшие в ответ на резкое неприятие Сенцовым аннексии Россией Крыма… В настоящее время Россия готовится к проведению Чемпионата мира по футболу. В ближайшие недели внимание всего мира будет сосредоточено на этом событии в стране. Кампания в поддержку Сенцова будет привлекать внимание к несправедливости содержания в заключении его и десятков других политических заключенных в России...», — говорится в письме.

Копия письма направлена также главе ФИФА Джанни Инфантино.

Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных, которые отбывают срок в российских тюрьмах. Сам режиссер отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

