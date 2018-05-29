У мусорного полигона Сычево в Московской области начались задержания

4 человека задержаны возле свалки Сычево у деревни Щелканово в Подмосковье. Они проводили акцию протеста против работы свалки.

Как сообщает Telegram-канал «Другое мнение», в акции участвовали несколько десятков человек. Они выступают против работы мусорного полигона Сычево в Рузском районе Московской области. Представители районной администрации прибыли на место проведения акции, но на вопросы активистов ответить не смогли.

В канале сообщается со ссылкой на активистов, что полиция жестко задерживает людей, в частности, избит один человек. 4 человека находятся в ОВД, причина задержания не объясняется.

11 мая на этой площадке также проходили задержания. Местные жители пытались не пустить на полигон грузовики с отходами, перекрыв им дорогу.

14 мая в Сычево и Щелканово прошли общественные слушания по поводу работы полигона. Мусор начали свозить на Сычевские карьеры, которые пока официально называются площадкой для временного размещения отходов. Слушания закончились скандалом: жители заявили, что представители администрации раздали им протоколы с неверными формулировками.





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