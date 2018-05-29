У мусорного полигона Сычево в Московской области начались задержания

4 человека задержаны возле свалки Сычево у деревни Щелканово в Подмосковье. Они проводили акцию протеста против работы свалки.
Как сообщает Telegram-канал «Другое мнение», в акции участвовали несколько десятков человек. Они выступают против работы мусорного полигона Сычево в Рузском районе Московской области. Представители районной администрации прибыли на место проведения акции, но на вопросы активистов ответить не смогли.
11 мая на этой площадке также проходили задержания. Местные жители пытались не пустить на полигон грузовики с отходами, перекрыв им дорогу.
14 мая в Сычево и Щелканово прошли общественные слушания по поводу работы полигона. Мусор начали свозить на Сычевские карьеры, которые пока официально называются площадкой для временного размещения отходов. Слушания закончились скандалом: жители заявили, что представители администрации раздали им протоколы с неверными формулировками.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК
«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»
Друзьям Навального воли не дают