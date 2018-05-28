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До 5 августа продлил суд срок содержания под стражей братьям Магомедовым

28.05.2018

Тверской суд Москвы до 5 августа оставил под стражей владельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

На тот же срок арест продлен брату бизнесмена Магомеду Магомедову и бывшему директору компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артуру Максидову, передает «Интерфакс».

Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемые, могут скрыться, попытаться уничтожить доказательства и подкупить свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать расследованию.

Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия. Максидову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и одном эпизоде мошенничестве.

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