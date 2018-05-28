Путин взялся за губернаторов





Кремль одобрил переназначения мэра Москвы Сергея Собянина (слева) и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева (в центре)

Фото: mosreg.ru



Выпали из доверия

Вернувшись с Петербургского экономического форума, президент Владимир Путин занялся кадровой политикой в регионах. С утра в понедельник были сменены по собственному желанию сразу два дальневосточных губернатора. Добровольно ушли в отставку главы Магадаской области и Якутии

Эти отставки были ожидаемыми и предсказывались в СМИ. В Кремле не скрывали недовольство тем, как прошли президентские выборы в Якутии, где Путин показал худший результат (по сравнению с прочими регионами), 64,4%, а кандидат от КПРФ Павел Грудинин показал лучший для себя результат — 27,3%. Хотя представители администрации президента неоднократно говорили, что губернаторы не получают установок и не отвечают за результаты выборов, в реальности многих глав регионов часто увольняют за низкие показатели кандидата от власти.



Как отмечал ранее политолог Константин Калачев, проблемы на выборах в Якутии произошли потому, что население было недовольно планами отказаться от строительства моста через Лену: эти деньги пошли на Крымский мост. Впрочем, в беседе с корреспондентом NT Калачев призвал не связывать эти перестановки с итогами президентской кампании. 63-летний Борисов «уходит в силу возраста, состояния здоровья, по выслуге лет», констатирует Калачев.

Вместо Борисова по распоряжению Путина исполняющим обязанности главы региона стал мэр Якутска Айсен Николаев: в Москве решили, что республику должен возглавить представитель коренного населения, объясняли ранее источники в администрации президента.

В Магаданской области перевыборы в этом году планировались: истекал 5-летний срок полномочий Печеного. Главная претензия к 68-летнему руководителю – это возраст, отмечали политологи в комментариях «Коммерсанту», предсказавшему эту отставку.

Его сменил мэр Нижнего Тагила Константин Носов. «Его давно уже пытались примерять в разные регионы, — отмечает Калачев. — Понятно, что Магаданская область — не самый лучший регион, здесь надо решать проблемы и с неразвитой инфраструктурой, и с низкими доходами населения, и многие другие, но это, безусловно, карьерный рост».

Добро на перевыборы

Всего в этом году меняется почти треть губернаторского корпуса. При этом плановые выборы пройдут лишь в семи регионах (см. врез). Еще как минимум в 14 регионах губернаторы менялись и назначались указами Путина с середины прошлого года. Сразу четыре вакансии образовались из-за смены правительства. 18 мая Путин назначил министрами глав Тюменской, Амурской областей и Ямало-Ненецкого АО. А ранее пост главы Воронежской области освободил Алексей Гордеев: он стал полпредом в ЦФО, но с прицелом на переход в правительство, где он вернулся к обязанностям куратора сельского хозяйства, став вице-премьером.

В большинстве из этих регионов (кроме тех, где три губернатора ушли в министры) предвыборной интриги нет: на выборы пойдут назначенцы Путина, возглавившие области с приставками и.о. Так, в Нижегородской области кампанию начинает Глеб Никитин, переведенный сюда из Москвы с поста замминистра промышленности, а за одобрение самарского электората поборется экс-мэр Самары и бывший сенатор от региона Дмитрий Азаров.

По данным источников РБК, решен вопрос и в четырех регионах, где выборы будут плановыми: Кремль одобрил переназначения мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также глав Владимирской области и Хабаровского края. Источники издания отмечали, что хотя у Воробьева и есть проблемы из-за скандалов с мусорными свалками, это в Кремле не считают серьезной помехой для его переизбрания.

Зато в руководстве страны довольны тем, как прошли перевыборы Путина в московском регионе. В столице за него проголосовали почти 71%, то есть в полтора раза больше, чем в 2012-м, когда он не заручился поддержкой даже простого большинства москвичей. Такой же рост поддержки отмечен и в Подмосковье, где Путин получил около 74% (против 57%)

В понедельник Воробьев официально объявил, что выдвигается на перевыборы, а в конце минувшей недели то же сделал Собянин.

«Похоже, что подавляющее большинство тех губернаторов, что были предназначены под замену, Кремль поменял ещё до выборов, — отметил в беседе с корреспондентом NT политтехнолог Аббас Галлямов. — С технологической точки зрения это было оправдано. Избиратель хотел новых лиц, и их надо было предъявлять, не откладывая на потом. Сейчас менять будут только тех, кто недостаточно проявил себя в ходе избирательной кампании или совершил другие серьёзные проколы в последнее время».

В КАКИХ РЕГИОНАХ ВЫБИРАЮТ И НАЗНАЧАЮТ ГУБЕРНАТОРОВ

Плановые выборы

1. Москва.

2. Владимирская область.

3. Московская область.

4. Республика Хакасия.

5. Магаданская область.

6. Хабаровский край.

7. Чукотский АО.

Досрочные выборы

8. Ивановская область.

9. Псковская область.

10. Воронежская область.

11. Красноярский край.

12. Приморский край.

13. Нижегородская область

14. Орловская область.

15. Новосибирская область.

16. Самарская область.

17. Омская область.

18. Республика Якутия.

19. Кемеровская область.

20. Амурская область

21. Тюменская область

Назначения в парламентах

22. Ненецкий АО.

23. Республика Дагестан.

24. Республика Ингушетия.

25. Ямало-Ненецкий АО

В подготовке статьи участвовала Елена Теслова