Страна чужих возможностей

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По заветам президента

Владимир Путин распорядился учредить некоммерческую организацию «Россия — страна возможностей». Не просто так, а для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан». Финансироваться деятельность организации будет из бюджета, а курировать ее работу станет Управление делами президента. Кстати, еще в марте на ВДНХ проходил одноименный форум, запомнившийся тем, что министр иностранных дел Сергей Лавров упал, карабкаясь на сцену. Демонстрируя тем самым как бы, что Россия даже очень высокопоставленным гражданам может предоставить самые разные возможности. Знаете, на станциях МЦК повсюду таблички: «Возможность падения с платформы!» Они повсюду, возможности, надо только уметь их находить.

Новое НКО зарегистрируют только через месяц, а государственно мыслящие люди, не дожидаясь милостей от Управления делами президента, уже вовсю озаботились поиском разнообразных возможностей. Так, например, новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин об открывающихся возможностях заговорил на первом своем публичном выступлении в качестве министра — на конференции ЕР «Направление 2026». Кобылкин сообщил видным представителям правящей партии, что на реализацию экологических программ нужны деньги (кто бы мог подумать, а! хорошо, что в министры стали наконец брать людей сообразительных), но тут же и утешил: «Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги».

Фомин не учитывает еще одной удивительной возможности экономии бюджетных средств. Проверенного метода, неплохо зарекомендовавшего себя и при Романовых, и при большевиках, и в новой России, и в путинской. Можно ведь вообще не строить дороги



В общем, готовьте, граждане, кошельки. Родина дает вам удивительную возможность — стать беднее во имя великих целей.

Единороссы и дороги

Но не надо думать, что только министры ищут возможности для того, чтобы изменить нашу жизнь. На упомянутой уже конференции «Направление 2026» выступал также член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин. «Именно эффективное расходование бюджетных средств мы считаем одним из главных ресурсов. Много возможностей и при этом много вопросов; это хорошо видно на примере дорожного строительства», — сказал Фомин, и добавил, что ради экономии можно было бы строить в России более узкие дороги, чем сейчас.

Это трогательный момент, отсылка к классике, разговор одной главной беды страны о другой главной беде.

Правда, есть тут и недоработка. Фомин не учитывает еще одной удивительной возможности экономии бюджетных средств. Проверенного метода, неплохо зарекомендовавшего себя и при Романовых, и при большевиках, и в новой России, и в путинской.

Можно ведь вообще не строить дороги.

Золото для оппозиции

Скептики любят ныть, будто в России для оппозиции вовсе нет никаких возможностей. Это, конечно, неправда. Думающий человек может массу возможностей изыскать для оппозиционной работы. Если только, конечно, он настроен на конструктив, а не на безудержное критиканство.

Всего-то и надо — не ругать огульно власть, а видеть возможности и реализовывать их. Пару месяцев позора, стыдная, зато непыльная работа на подтанцовках в шоу «переназначение вечного президента», — и вот уже бюджетное финансирование твоей партии увеличилось в 7,5 раз



Должно быть, вы в курсе, что зарегистрированные партии, чьи кандидаты приняли участие в выборах президента, получают выплаты из бюджета — 20 руб. за каждый избирательский голос. Уже неплохо, но лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в конце прошлого года предложил увеличить ставку — до 152 руб. за голос. Внес соответствующий законопроект. На днях документ счастливо прошел первое чтение, и, как говорят знатоки, имеет все шансы быть принятым.

Всего-то и надо — не ругать огульно власть, а видеть возможности и реализовывать их. Пару месяцев позора, стыдная, зато непыльная работа на подтанцовках в шоу «переназначение вечного президента», — и вот уже бюджетное финансирование твоей партии увеличилось в 7,5 раз.

За Жириновского на выборах проголосовало больше 4 млн человек. В перспективе — получение 600 млн руб примерно. За смекалку и отсутствие брезгливости — не такая уж плохая цена. А скептики пусть продолжают ныть и попрошайничать.

Люди в окнах

Есть, правда, риск, что все эти феерические возможности (особенно в случае их реализации), не настроят россиян на оптимистичный лад, и это еще в лучшем случае. Есть, но тут ведь главное — не сдаваться.

У депутатов есть в запасе прорывные идеи. Ждет, например, своего часа законопроект о признании праздником дня взятия Парижа в 1814 году. Пока, правда, не ясно, примут ли, профильный комитет сомневается, а зря. Тут уже целые бездны возможностей открываются: можно день взятия Берлина в семилетнюю войну праздновать, и так далее, вплоть до дня сожжения Искоростеня святой княгиней Ольгой.

А уж если и череда новых праздников с обязательными парадами не выручит — есть просто гениальное предложение от властей Ростова-на-Дону. К Чемпионату мира в разных городах аварийные дома завесили полотнищами, изображающими новые и красивые дома (это, впрочем, старые технологии, такое и до всякого Чемпионата практиковалось). Но в Ростове пошли дальше, и не просто прикрыли развалившийся дом тряпочкой, но еще и в окнах нарисовали счастливых горожан.

Путин обещал нам прорыв — и это прорыв! Довольных граждан, оказывается, можно просто нарисовать. А недовольные… А недовольные сами виноваты. Знать надо было, где живешь, и что за это бывает, как великий Платонов нам завещал.

НАШИ ЗАЩИТНИКИ

48% россиян главным защитником своих прав и свобод считают прокуратуру

21% — МВД

14% — суды

11% — ФСБ

Источник: ВЦИОМ, май 2018 года