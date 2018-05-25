За сбитый «Боинг» ответит Москва





Место катастрофы малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году Фото: echotv.ru

О том, что власти Нидерландов и Австралии считают именно Россию ответственной за крушение малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году, говорится в обнародованном в пятницу заявлении МИД Нидерландов. «Основываясь на заключениях JIT (Joint Investigation Team, в переводе с англ. Объединенная группа следователей. — NT), Нидерланды и Австралия теперь убедились, что Россия несет ответственность за поставку установки «Бук», использованной для того, чтобы сбить MH17. Теперь правительство предпринимает дальнейшие шаги, чтобы закрепить за Россией эту ответственность официально», — приводятся слова голландского министра иностранных дел Стефа Блока на сайте правительства.

В сообщении министерства уточняется, что «ответственность государства вступает в силу, когда страна не соблюдает положения международного права. Государство может нести ответственность за нарушение одного или нескольких из этих положений. Это законный путь, по которому теперь будут следовать Нидерланды и Австралия».

Обе страны подчеркивают, что есть несколько способов официально привлечь государство к ответственности, хотя это и сложный юридический процесс. «Сегодня Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в переговоры, направленные на поиск решения, которое восстановило бы справедливость после огромных страданий и ущерба, причиненных крушением MH17. Возможный следующий шаг — передать дело в международный суд или организацию для вынесения приговора», — предупреждают две страны.

На борту «Боинга-777», принадлежавшего авиакомпании Malaysia Airlines, находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров — подданные Королевства Нидерландов.

О том, что установка «Бук», из которой был сбит «Боинг», принадлежал именно России, вчера, 24 мая, сообщила Объединенная следственная группа. Ее эксперты, которые представляют пять стран, рассказали, что «Бук» принадлежал курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил. Благодаря материалам, найденным в том числе в соцсетях, происхождение установки было установлено по ряду ее уникальных особенностей.

Сегодня же расследовательская группа Bellingcat сообщила, что «с большой долей вероятности» может назвать имя одного из подозреваемых в расследовании катастрофы MH17. Участники считают, что под псевдонимами «Андрей Иванович» и «Орион» скрывается действующий сотрудник Главного разведывательного управления России генерал Олег Иванников. По данным Bellingcat, в 2014–2015 годах Иванников координировал действия пророссийских сепаратистов в Луганской области Украины и бойцов ЧВК «Вагнер». Тогда, как установили расследователи, Иванников занимался техническим обеспечением войск сепаратистов и, в частности, отвечал за переброску в Луганск той самой установки «Бук», из которой сбили малазийский лайнер.

Россия по-прежнему отрицает какую-либо причастность к катастрофе. Министерство обороны РФ, концерн «Алмаз-Антей» (производитель «Бука») и Следственный комитет России, открывший уголовное дело по факту гибели лайнера, ответственность за сбитый самолет возлагают на ВВС Украины.

Различные эксперты не раз опровергали эту версию и напоминали: накануне гибели МН-17 отряды сепаратистов на востоке Украины сбили несколько украинских военных самолетов. 17 июля 2014 года после того, как был сбит MH17, в группе в соцсети «ВКонтакте» «Сводки от Стрелкова, Игоря Ивановича» была опубликована запись: «В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26 [...] Предупреждали же: не летать в нашем небе [...] Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали».

Следом за заявлением Нидерландов НАТО и Евросоюз призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу рейса MH17. С соответствующими заявлениями выступили внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини и генсек альянса Йенс Столтенберг. В обоих заявлениях содержится также призыв к Москве полноценно сотрудничать с международной следственной группой, продолжающей расследование крушения «Боинга».



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «оставляет на совести» Нидерландов спекуляции по поводу гибели в Донбассе малазийского лайнера. «Очень напоминает «дело Скрипалей», когда они сказали: «хайли лайкли», это русские». Но Скотланд-Ярд тут же сообщил, что следствие продолжается и оно займет время», — заявил Лавров журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия признает итоги расследования по Boeing, если сама будет принимать в нем полноценное участие.

